「小狐狸」把高爾夫球裝變俏皮！學院風結合手繪卡通圖案 獨厚高雄人完整擁有

看好高爾夫球運動市場年輕化趨勢，被暱稱為「小狐狸」的法國時尚品牌MAISON KITSUNÉ也在台推出了全新高爾夫球系列服飾，透過中性色調、學院風結合了手繪卡通圖騰，呈現俏皮感，而且還獨厚高雄人，搶先進駐義享時尚廣場，成為韓國之外獨家販售據點。

MAISON KITSUNÉ高爾夫球系列，以俱樂部會所為概念，輔以90年代學院風當作基礎，透過手繪卡通圖案，非常規的休閒服飾剪裁與配件，吸引年輕消費者的關注。提供除了Polo衫、百褶短裙之外，更有手套、漁夫帽和球竿套等配飾。MAISON KITSUNÉ提到，隨著高爾夫球再次風行，而高雄更是早在60年前就開始這項運動，看好市場成熟度以及近年更多人投入，所以台灣首家門市才會選在高雄落腳。

對於女性球友們， adidas Golf提供與男裝相襯的同系列服飾。圖／adidas Golf提供

另外，氣溫逐漸下降，高爾夫球裝也要換季，因此adidas Golf也帶來全新的秋冬系列服飾，讓消費者在揮竿的同時，也能兼顧保暖。像是男裝部分就有採用COLD.RDY科技高圓領衫，在正面使用柔軟保暖的鋪棉設計，成為可適應各種條件的多功能服飾。修身剪裁羽絨背心，有助於抵禦強風依然能保持運動靈活度；半拉鍊式上衣採用內刷毛布料，不僅防寒，更能彈性做搭配。此外，保暖長褲為男裝新品，其內裏鋪有絨面布料，提供保暖舒適體驗，外層彈性尼龍纖維則提供更佳活動靈活度。對於女性球友們， adidas Golf除了提供與男裝相襯的同系列服飾，更有多款針織上衣及下裝，能讓在這季保持溫暖之餘仍有搭配彈性。

adidas Golf秋冬系列半拉鍊式上衣採用內刷毛布料，不僅防寒，更能彈性做搭配。圖／adidas Golf提供

adidas Golf秋冬系列高圓領衫採用COLD.RDY科技，在正面使用柔軟保暖的鋪棉設計，使其成為可適應各種條件的多功能服飾。圖／adidas Golf提供

MAISON KITSUNÉ高爾夫球系列百摺短裙。圖／MAISON KITSUNÉ提供

MAISON KITSUNÉ高爾夫球系列針織上衣。圖／MAISON KITSUNÉ提供