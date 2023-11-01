影／宋慧喬盛世美顏襯Chaumet珠寶 該看臉還是看項鍊？

法國品牌Chaumet，2203年度Le Jardin de Chaumet高級珠寶展，繼於巴黎曝光後來到台灣、香港巡展，並於10月31日來到韓國首爾展出。Chaumet亞太區大使宋慧喬也出席了這場Le Jardin de Chaumet高級珠寶系列的第四站巡展，身穿簡約白襯衫黑色裙裝的宋慧喬，配戴了系列作品中以斯三色堇為設計靈感的Pensée系列項鍊及神秘腕表，優雅展現法國春日花園的溫煦與柔美。

三色堇與Chaumet淵源匪淺：1850年代世家就曾創作出一件別具時代代表性的三色堇冠冕，至今仍為品牌所珍藏。此次由珠寶匠以現代手法重新詮釋三色堇這種花種，花瓣上特別鑲嵌8/8切割的鑽石與各色剛玉，呈現復古光感，並藉由不同尺寸大小的寶石排列，生動地呈現出三色堇花瓣清新粉嫩的漸層色彩，寶石色澤繽紛且明燦，彷彿一座春意盎然的法式花園呈現在眼前。 Chaumet館藏三色堇冠冕by Jules Fossin，約1850年。 Le Jardin de Chaumet高級珠寶系列Pensée神秘腕表，18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石。 Le Jardin de Chaumet高級珠寶系列Pensée神秘腕表，18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石。 宋慧喬出席首爾Le Jardin de Chaumet高級珠寶展。圖／Chaumet提供 Le Jardin de Chaumet高級珠寶系列Pensée神秘腕表，18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石。 Le Jardin de Chaumet高級珠寶系列Pensée項鍊，18K白金鑲嵌鑲嵌2.02克拉FIY VVS2等級枕形切割黃鑽、黃鑽、藍寶石、鑽石。 宋慧喬出席首爾Le Jardin de Chaumet高級珠寶展。圖／Chaumet提供 Le Jardin de Chaumet高級珠寶系列Pensée神秘腕表，18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石。 宋慧喬出席首爾Le Jardin de Chaumet高級珠寶展。圖／Chaumet提供