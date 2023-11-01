影／宋慧喬盛世美顏襯Chaumet珠寶 該看臉還是看項鍊？
法國品牌Chaumet，2203年度Le Jardin de Chaumet高級珠寶展，繼於巴黎曝光後來到台灣、香港巡展，並於10月31日來到韓國首爾展出。Chaumet亞太區大使宋慧喬也出席了這場Le Jardin de Chaumet高級珠寶系列的第四站巡展，身穿簡約白襯衫黑色裙裝的宋慧喬，配戴了系列作品中以斯三色堇為設計靈感的Pensée系列項鍊及神秘腕表，優雅展現法國春日花園的溫煦與柔美。
三色堇與Chaumet淵源匪淺：1850年代世家就曾創作出一件別具時代代表性的三色堇冠冕，至今仍為品牌所珍藏。此次由珠寶匠以現代手法重新詮釋三色堇這種花種，花瓣上特別鑲嵌8/8切割的鑽石與各色剛玉，呈現復古光感，並藉由不同尺寸大小的寶石排列，生動地呈現出三色堇花瓣清新粉嫩的漸層色彩，寶石色澤繽紛且明燦，彷彿一座春意盎然的法式花園呈現在眼前。
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