hot 7送韓式辣炒年糕！嚮辣再升級 A5和牛吃到飽

日本與韓國料理，一直獲得台灣民眾的喜愛。王品集團旗下「hot 7」新推出「薑燒雪花牛」與「春川辣炒雞腿排」2款日韓風新主餐，打卡還加送「韓式辣炒年糕」。至於「嚮辣和牛麻辣鍋」則將新增「日本A5和牛套餐」，可以享受日本A5和牛、F1國產牛吃到飽。

主打鐵板燒的「hot 7」本次新增兩款主餐。和風「薑燒雪花牛」將雪花牛肉片，淋上特製薑汁，搭配新鮮洋蔥段拌炒，滋味甜鹹下飯，每份309元。韓味「春川辣炒雞腿排」以「春川辣炒雞」為靈感，將雞腿肉搭配韓式辣醬，起鍋前撒上雙色起司，香辣又濃郁，每份329元。即日起至12月31日期間，到全台hot 7門市內用2客套餐，完成打卡任務，即贈「韓式辣炒年糕」1份。