聽新聞
test
0:00 / 0:00
hot 7送韓式辣炒年糕！嚮辣再升級 A5和牛吃到飽
日本與韓國料理，一直獲得台灣民眾的喜愛。王品集團旗下「hot 7」新推出「薑燒雪花牛」與「春川辣炒雞腿排」2款日韓風新主餐，打卡還加送「韓式辣炒年糕」。至於「嚮辣和牛麻辣鍋」則將新增「日本A5和牛套餐」，可以享受日本A5和牛、F1國產牛吃到飽。
主打鐵板燒的「hot 7」本次新增兩款主餐。和風「薑燒雪花牛」將雪花牛肉片，淋上特製薑汁，搭配新鮮洋蔥段拌炒，滋味甜鹹下飯，每份309元。韓味「春川辣炒雞腿排」以「春川辣炒雞」為靈感，將雞腿肉搭配韓式辣醬，起鍋前撒上雙色起司，香辣又濃郁，每份329元。即日起至12月31日期間，到全台hot 7門市內用2客套餐，完成打卡任務，即贈「韓式辣炒年糕」1份。
提供和牛麻辣鍋吃到飽的「嚮辣和牛麻辣鍋」開幕滿2周年，已經提供100萬盤和牛肉。11月6日起，嚮辣再新增「極奢A5和牛嚮」套餐，在原有肉品中，再新增「日本極奢A5和牛」、「日本F1國產牛」兩種肉品吃到飽，每人1,580元。此外，麻辣湯底也全新升級，除以川渝正宗傳統工法炒製底料，在湯頭中也加入秘製「和牛油」，增添風味醇厚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言