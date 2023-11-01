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hot 7送韓式辣炒年糕！嚮辣再升級 A5和牛吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
hot 7新推出「薑燒雪花牛」與「春川辣炒雞腿排」新主餐。圖／王品提供
hot 7新推出「薑燒雪花牛」與「春川辣炒雞腿排」新主餐。圖／王品提供

日本與韓國料理，一直獲得台灣民眾的喜愛。王品集團旗下「hot 7」新推出「薑燒雪花牛」與「春川辣炒雞腿排」2款日韓風新主餐，打卡還加送「韓式辣炒年糕」。至於「嚮辣和牛麻辣鍋」則將新增「日本A5和牛套餐」，可以享受日本A5和牛、F1國產牛吃到飽

主打鐵板燒的「hot 7」本次新增兩款主餐。和風「薑燒雪花牛」將雪花牛肉片，淋上特製薑汁，搭配新鮮洋蔥段拌炒，滋味甜鹹下飯，每份309元。韓味「春川辣炒雞腿排」以「春川辣炒雞」為靈感，將雞腿肉搭配韓式辣醬，起鍋前撒上雙色起司，香辣又濃郁，每份329元。即日起至12月31日期間，到全台hot 7門市內用2客套餐，完成打卡任務，即贈「韓式辣炒年糕」1份。

提供和牛麻辣鍋吃到飽的「嚮辣和牛麻辣鍋」開幕滿2周年，已經提供100萬盤和牛肉。11月6日起，嚮辣再新增「極奢A5和牛嚮」套餐，在原有肉品中，再新增「日本極奢A5和牛」、「日本F1國產牛」兩種肉品吃到飽，每人1,580元。此外，麻辣湯底也全新升級，除以川渝正宗傳統工法炒製底料，在湯頭中也加入秘製「和牛油」，增添風味醇厚。

嚮辣和牛麻辣鍋「極奢A5和牛嚮」套餐，新增「日本A5和牛」、「日本F1國產牛」兩種肉品吃到飽。圖／王品提供
嚮辣和牛麻辣鍋「極奢A5和牛嚮」套餐，新增「日本A5和牛」、「日本F1國產牛」兩種肉品吃到飽。圖／王品提供
至hot 7享用2客套餐並完成打卡任務，加菜「韓式辣炒年糕」一份。圖／王品提供
至hot 7享用2客套餐並完成打卡任務，加菜「韓式辣炒年糕」一份。圖／王品提供

日本 吃到飽 雞腿

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