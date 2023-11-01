星巴克耶誕系列明開賣！「太妃核果風味那堤」敲碗回歸

星巴克冬季最受顧客喜愛TOP1、敲碗最期待的「太妃核果風味那堤」，將於明（11月2日）全門市強勢回歸，還有以耶誕節慶甜點栗子蒙布朗所打造的「栗子蒙布朗燕麥那堤」、「栗子蒙布朗燕麥星冰樂」；此外，今年也再次攜手Stanley推出一系列聯名商品，同步開賣。

「太妃核果風味那堤」被星迷稱作「一年中最期待喝到的飲品」，每一杯太妃核果風味那堤皆使用現蒸的絲滑牛奶，倒入經典濃縮咖啡，再結合香濃的太妃核果風味糖漿，最後擠上香滑鮮奶油，並撒上香甜的太妃蜜糖碎片，打造出溫馨的節日飲品，也不斷喚起顧客美好的時光回憶。

太妃系列飲品今年也推出「太妃核果風味冷萃咖啡」、「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」，提供給黑咖啡愛好者不同風味的飲品選項。而以人氣經典甜點栗子蒙布朗所研發的「栗子蒙布朗燕麥那堤」飲品，則為歡樂的耶誕揭開序幕，同款加映「栗子蒙布朗燕麥星冰樂」。

星巴克與LINE Pay聯手打造社群專屬送禮平台的「LINE Pay星巴克星意禮」，也同步於新品上市11月2日~11月15日推出「季節限定」太妃核果風味那堤特大杯雙杯組耶誕價288元，及栗子蒙布朗燕麥那堤或星冰樂特大杯單一價139元。星意禮並加碼舉辦感恩節電子禮物卡$388限時送禮活動：11月20日~12月6日已註冊LINE Pay的用戶贈送「感謝有你限時送禮」星巴克電子禮物卡$388給親友，親友於2023/12/15前開始使用並完成交易，星巴克招待送禮者大杯那堤一杯。

耶誕節是送禮的季節，此次檔期還推出「耶誕綜合掛耳儲物箱」，內裝8入耶誕綜合掛耳，輕巧便利的儲物盒還可收納各項物品，具備多功能用途。更有露營出遊都方便享用的「耶誕綜合VIA隨手包」。

耶誕包裝食品部分，新上市「歡慶綜合餅乾」以繽紛幾何設計外包裝呈現慶典氛圍，不同色系的餅乾罐分別盛裝經典咖啡、法式奶香、鹽之花巧克力等3種口味餅乾，適合搭配咖啡享用。「棒薯脆派對桶」內含新上市的起司蒜香雞風味馬鈴薯脆，棒棒腿造型餅體，則適合三五好友或派對分享。

特別推薦收藏包括「鹽之花黑巧克力盒」，還有耶誕小屋造型「星巴克節慶巧克力音樂盒」。

此外，在歡聚的耶誕季節，星巴克在地市場開發馬戲團系列新品。同時，再次攜手Stanley推出一系列聯名商品，包括TOGO冷水杯、不鏽鋼杯、以及附有彈蓋瓶設計的不鏽鋼彈蓋瓶隨行杯等，帥氣俐落的杯身設計，為耶誕送禮增添全新選擇。