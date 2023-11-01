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星巴克耶誕系列明開賣！「太妃核果風味那堤」敲碗回歸

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克在美好季節打造專屬的耶誕風味。圖／星巴克提供
星巴克在美好季節打造專屬的耶誕風味。圖／星巴克提供

星巴克冬季最受顧客喜愛TOP1、敲碗最期待的「太妃核果風味那堤」，將於明（11月2日）全門市強勢回歸，還有以耶誕節慶甜點栗子蒙布朗所打造的「栗子蒙布朗燕麥那堤」、「栗子蒙布朗燕麥星冰樂」；此外，今年也再次攜手Stanley推出一系列聯名商品，同步開賣。

「太妃核果風味那堤」被星迷稱作「一年中最期待喝到的飲品」，每一杯太妃核果風味那堤皆使用現蒸的絲滑牛奶，倒入經典濃縮咖啡，再結合香濃的太妃核果風味糖漿，最後擠上香滑鮮奶油，並撒上香甜的太妃蜜糖碎片，打造出溫馨的節日飲品，也不斷喚起顧客美好的時光回憶。

太妃系列飲品今年也推出「太妃核果風味冷萃咖啡」、「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」，提供給黑咖啡愛好者不同風味的飲品選項。而以人氣經典甜點栗子蒙布朗所研發的「栗子蒙布朗燕麥那堤」飲品，則為歡樂的耶誕揭開序幕，同款加映「栗子蒙布朗燕麥星冰樂」。

星巴克與LINE Pay聯手打造社群專屬送禮平台的「LINE Pay星巴克星意禮」，也同步於新品上市11月2日~11月15日推出「季節限定」太妃核果風味那堤特大杯雙杯組耶誕價288元，及栗子蒙布朗燕麥那堤或星冰樂特大杯單一價139元。星意禮並加碼舉辦感恩節電子禮物卡$388限時送禮活動：11月20日~12月6日已註冊LINE Pay的用戶贈送「感謝有你限時送禮」星巴克電子禮物卡$388給親友，親友於2023/12/15前開始使用並完成交易，星巴克招待送禮者大杯那堤一杯。

耶誕節是送禮的季節，此次檔期還推出「耶誕綜合掛耳儲物箱」，內裝8入耶誕綜合掛耳，輕巧便利的儲物盒還可收納各項物品，具備多功能用途。更有露營出遊都方便享用的「耶誕綜合VIA隨手包」。

耶誕包裝食品部分，新上市「歡慶綜合餅乾」以繽紛幾何設計外包裝呈現慶典氛圍，不同色系的餅乾罐分別盛裝經典咖啡、法式奶香、鹽之花巧克力等3種口味餅乾，適合搭配咖啡享用。「棒薯脆派對桶」內含新上市的起司蒜香雞風味馬鈴薯脆，棒棒腿造型餅體，則適合三五好友或派對分享。

特別推薦收藏包括「鹽之花黑巧克力盒」，還有耶誕小屋造型「星巴克節慶巧克力音樂盒」。

此外，在歡聚的耶誕季節，星巴克在地市場開發馬戲團系列新品。同時，再次攜手Stanley推出一系列聯名商品，包括TOGO冷水杯、不鏽鋼杯、以及附有彈蓋瓶設計的不鏽鋼彈蓋瓶隨行杯等，帥氣俐落的杯身設計，為耶誕送禮增添全新選擇。

包袋系列則以充滿季節感的可愛絨毛材質推出各式包款，包含「女神絨毛後背包」、「女神絨毛拼接筒型側背包」、「女神絨毛拼接提袋」等。推薦款「撞色女神編織提袋」，以優雅色調搭配經典女神烙印設計呈現低調質感，袋身二側的編織工藝是最大亮點。

充滿季節感的可愛絨毛材質推出各式包款，包含「女神絨毛後背包」、「女神絨毛拼接筒型側背包」、「女神絨毛拼接提袋」。圖／星巴克提供
充滿季節感的可愛絨毛材質推出各式包款，包含「女神絨毛後背包」、「女神絨毛拼接筒型側背包」、「女神絨毛拼接提袋」。圖／星巴克提供
今年的星巴克耶誕新品，設計主題背景以耶誕老公公收到很多孩童的願望卡片，忙碌地將禮物細心包裝並打上紅色緞帶後，準時地在耶誕夜分送禮物給孩童們。圖／星巴克提供
今年的星巴克耶誕新品，設計主題背景以耶誕老公公收到很多孩童的願望卡片，忙碌地將禮物細心包裝並打上紅色緞帶後，準時地在耶誕夜分送禮物給孩童們。圖／星巴克提供
星巴克推出多款以繽紛幾何設計外包裝呈現慶典氛圍的耶誕包裝食品。圖／星巴克提供
星巴克推出多款以繽紛幾何設計外包裝呈現慶典氛圍的耶誕包裝食品。圖／星巴克提供
今年度再次攜手Stanley帶來多款聯名商品。圖／星巴克提供
今年度再次攜手Stanley帶來多款聯名商品。圖／星巴克提供

星巴克 咖啡

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