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逸林牛肉麵系列「第二碗半價」！剁椒、臭豆腐 太驚艷

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
寒夜客來茶當酒之「秋柿飄香」，搭配甜薯爆米花，口感獨特。圖/台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供 【未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒】
寒夜客來茶當酒之「秋柿飄香」，搭配甜薯爆米花，口感獨特。圖/台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供 【未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒】

台北中山九昱希爾頓逸林酒店執行主廚Mike王銘嘉，日前與廚藝團隊以「剁椒臭豆腐牛肉麵」參加2023台北國際牛肉麵節，榮獲創意組銅獎，即日起至2023年11月30日推出慶祝優惠，La Salle森酒吧牛肉麵全系列（逸林牛肉麵、逸林臭豆腐牛肉麵、逸林剁椒臭豆腐牛肉麵）不分內用外帶，第二碗5折。每日數量有限，建議提前電話預訂。

逸林臭豆腐牛肉麵（每碗580元+10%），選用老字號店家以天然發酵滷水，經由「七日慢工熟成醃製」所出產的臭豆腐，品質穩定風味濃郁，口感綿密彷若豆花，更容易與牛肉湯底結合，蕩漾出讓味蕾驚豔的滋味。此外，湯頭裡的獨特川味，來自主廚團隊不斷嘗試，開發出先麻後辣香氣悠長的自製花椒油，推薦必點。

從逸林臭豆腐牛肉麵再發想的剁椒臭豆腐牛肉麵（每碗620元+10%），分量大器的手工自製醋泡剁椒，搭配綿密臭豆腐與濃郁湯底，風味酸辣交織有辛有麻，層次豐富。Mike指出，醋泡剁椒滋味酸香中帶有些微嗆辣，呈現舒爽冒汗而不過度刺激的溫麻口感。

同時，La Salle森酒吧也以「寒夜客來茶當酒」為概念，推出四款特色調飲。包括以柚子基底搭配萊姆酒、蘇打水、新鮮葡萄柚與自製葡萄柚粉末，整體口感輕盈爽快的「秋橘」（430元+10%）；以琴酒混合新鮮小金桔汁、自製烏龍古味劑與柑橘鹽醃汁，搭配香氣清新的自製桂花小金桔羊羹，整體口感芳香酸爽的「甘桔茶社」（450元+10%）；以自製洛神花琴酒為基底，搭配伯爵茶、黑莓與焦糖洛神花泡沫，呈現微醺香茗滋味的「皇家祭典」（450元+10%）；以及發想自經典調飲「古典酒」（Old Fashioned），以Johnnie Walker Black Label為基底並結合柿子利口酒，啜飲時搭配甜薯爆米花，呈現調酒師創意的「秋柿飄香」（450元+10%）。

La Salle森酒吧自即日起推出醋漬洋菇、泰式雪螺、辣味油醋中卷、醃漬炭烤甜椒風乾番茄等手工精緻小菜，搭配切達（Cheddar）、布里（Brie）、艾曼達（Emmental）等多款起司與現切冷肉等下酒小品，每款120元+10%起。

逸林牛肉麵預約電話：02-6619-9999轉分機1621。

【未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒】

La Salle森酒吧牛肉麵全系列第二碗半價。圖為剁椒臭豆腐牛肉麵。圖/台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供
La Salle森酒吧牛肉麵全系列第二碗半價。圖為剁椒臭豆腐牛肉麵。圖/台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供
La Salle森酒吧牛肉麵全系列第二碗半價。圖為剁椒臭豆腐牛肉麵。圖/台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供
La Salle森酒吧牛肉麵全系列第二碗半價。圖為剁椒臭豆腐牛肉麵。圖/台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供

臭豆腐 團隊

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