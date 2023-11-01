黃刀鎮追極光 周五說明會

別以為智慧表大廠Garmin只會做軍規、防撞或是各種監測機能表款的研發，還備有不常推出新品的旗艦MARQ系列，堪稱是品牌產品中最頂級的選擇。好比耗費7年時間，才打造出全球首款碳纖維智慧表，有著不輸傳統瑞士製表的工藝蘊含其中，因此無論是質感還是功能，都不是一般智慧表能匹敵。

2023-10-31 19:09