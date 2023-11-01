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黃刀鎮追極光 周五說明會

聯合報／ 本報訊
原住民Teepee帳棚與極光。攝影／陳海騰
原住民Teepee帳棚與極光。攝影／陳海騰

每隔十一年一次的極光爆發期明年登場。跟著有行旅到地表最佳賞極光地點黃刀鎮，全程由攝影師兼旅遊作家陳海騰領團，順遊加拿大洛磯山脈國家公園群，入住班芙百年傳奇雙堡露易絲湖城堡飯店以及「費爾蒙班芙溫泉飯店」。十四天十一夜旅程明年二月十六日至二月廿九日登場，旅程講座將於十一月三日舉辦，另有一對一行程說明會，報名請洽(02）8643-3543、8643-3517，或上有行旅官網https://utravel.udn.com

極光 加拿大

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