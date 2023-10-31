鬍子爺爺「蓮花巧酥泡芙」甜蜜開賣！還有「升級版」
總是推出特色口味的連鎖日式泡芙「beard papa’s」，自11月1日起，全新推出「蓮花巧酥泡芙」，將比利時代表性的蓮花脆餅加入招牌的泡芙之中，帶來獨特的香甜滋味。另外為迎接聖誕節，beard papa’s也將啟動贈書募集計畫，將免費提供「鬍子爺爺的泡芙」繪本。
新登場的「蓮花巧酥泡芙」，使用比利時蓮花脆餅加入鮮奶油，並拌進獨家卡士達，呈現蓮花脆餅獨特的焦糖香氣，還帶有淡淡的肉桂尾韻。可以搭配日式泡芙、黑日式泡芙、菠蘿泡芙、mini泡芙，以及販售時間延長的杏仁棒棒等不同泡芙皮，每顆75元起。11月1日至11月5日期間，還限店限量推出升級版「蓮花脆餅泡芙」，在蓮花巧酥泡芙上方再放置一片蓮花脆餅，風味更升級，每顆80元。
隨著聖誕節的腳步越來越近，鬍子爺爺也要分享歡樂與愛給更多人。11月中下旬起，beard papa’s將啟動聖誕贈書募集計畫，符合條件的團體機構，可以填寫申請表，經甄選通過後，就可免費提供「鬍子爺爺的泡芙」繪本，內容描述爺爺克服困難製作出美味泡芙的故事。收到繪本後完成分享任務，贈精美小禮物。
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