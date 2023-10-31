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每年就等這一檔！家樂福秋季酒展狂推2500款葡萄酒

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
精選好酒任選3件999元。記者黃筱晴／攝影
精選好酒任選3件999元。記者黃筱晴／攝影

家樂福年度最大盛事「Ｗine Fair秋季酒展」即日起至11月26日隆重登場，全台311家量販以及超市分店同步推出葡萄酒系列優惠活動，除了全台9家指定量販分店，今年更新增11家超市店舉辦「家樂福VIP微醺之夜」，現場集結超過10家以上酒商大方開瓶提供試飲，還有精緻適搭甜點與樂團演奏表演，以及特邀人氣品酒達人現身解說推薦好酒，邀請民眾一同享受微醺樂趣。

秋季酒展是每年許多VIP瞄準的最佳囤貨時機，今年現場多達2,500多支葡萄酒，從舊世紀到新世紀酒莊，歷史悠久名莊園到各國名產酒款，收錄包含：法國、義大利、西班牙、葡萄牙、南非、紐西蘭、澳洲、美國、阿根廷、智利、日本等11國名酒，並集結了來自WA、WE、WS、RP、JS、VIVINO酒評，以及眾多紅酒達人對家樂福Ｗine Fair各支葡萄酒進行評鑑推薦。且今年有高達170款新品，相較去年幾乎多出1倍，其中最吸睛的就是歐美現正流行的粉紅酒，包括希臘貝殼之戀蜜思嘉甜粉紅氣泡酒、義大利閃耀粉紅氣泡酒、美國加州莎特密思嘉甜粉紅酒、藍多克凱利嵐仙梭粉紅酒等特色酒款，不但是女性最愛，也有清香迷人氣息且不甜的粉紅酒，也深受男性族群的歡迎。

活動期間單筆購葡萄酒滿699元，可享38元加價購沛綠雅750ml汽泡水；家樂福VIP專屬，於全台指定9家量販分店連續2波，單筆購買葡萄酒系列5,000元送1,000元現金折價券；VIP單筆購買葡萄酒系列單筆滿15,000元另限量加贈星巴克蛋捲禮盒，於全台9家指定量販店另獨賣限量「滿分一級酒莊二軍酒款」。

家樂福觀察，今年屬於舊世界產區的義大利酒款可說是市場主流，進口量有微幅成長，因此家樂福也加強推出多款義大利新品好酒，例如義大利普維洛酒莊美麗達紅酒、義大利普維洛酒莊戴安娜紅酒、義松露狩獵犬阿斯蒂微甜白酒、義大利卡內拉貝里尼白桃氣泡酒、TDI義大利阿爾卑斯Asti氣泡甜白酒等，而且平易價格好入手。

除了引進多款美酒，家樂福也同步推出第2波義大利週活動，精選推出超過300款100%義大利原產的進口商品，包括可可、橄欖油、義大利麵、醬料，還有通路首度引進的FIUGGI費齊水，比上一波更多60件新品與30多款獨家上架。11月7日前全台家樂福量販店/線上購物/家速配，單筆消費滿1,000元/超市單筆消費滿500元，就有機會獲得：羅馬雙人自由行6天3夜機票＋住宿（價值139,600元/2名）、米蘭雙人自由行6天3夜機票＋住宿（價值124,600元/1名）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

家樂褔同步推出第2波義大利週活動，精選推出超過300款100%義大利原產的進口商品。記者黃筱晴／攝影
家樂褔同步推出第2波義大利週活動，精選推出超過300款100%義大利原產的進口商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福秋季酒展不只有多達2,500多支葡萄酒商品，各種周邊酒器、配搭食物也能輕鬆一站購齊。記者黃筱晴／攝影
家樂福秋季酒展不只有多達2,500多支葡萄酒商品，各種周邊酒器、配搭食物也能輕鬆一站購齊。記者黃筱晴／攝影
家樂褔同步推出第2波義大利週活動，精選推出超過300款100%義大利原產的進口商品。記者黃筱晴／攝影
家樂褔同步推出第2波義大利週活動，精選推出超過300款100%義大利原產的進口商品。記者黃筱晴／攝影
除了「Ｗine Fair秋季酒展」，家樂福同步推出質感酒器點數換購活動。記者黃筱晴／攝影
除了「Ｗine Fair秋季酒展」，家樂福同步推出質感酒器點數換購活動。記者黃筱晴／攝影
「家樂福VIP微醺之夜」今年擴大舉辦，今年現場多達2,500多支葡萄酒，超過10家以上酒商大方開酒提供試飲。記者黃筱晴／攝影
「家樂福VIP微醺之夜」今年擴大舉辦，今年現場多達2,500多支葡萄酒，超過10家以上酒商大方開酒提供試飲。記者黃筱晴／攝影
家樂褔同步推出第2波義大利週活動，精選推出超過300款100%義大利原產的進口商品。記者黃筱晴／攝影
家樂褔同步推出第2波義大利週活動，精選推出超過300款100%義大利原產的進口商品。記者黃筱晴／攝影
「家樂福VIP微醺之夜」今年擴大舉辦，於全台9家指定量販分店、11家超市店陸續登場，吸引眾多VIP前往試飲、囤貨。圖／家樂福提供
「家樂福VIP微醺之夜」今年擴大舉辦，於全台9家指定量販分店、11家超市店陸續登場，吸引眾多VIP前往試飲、囤貨。圖／家樂福提供
家樂褔同步推出第2波義大利週活動，精選推出超過300款100%義大利原產的進口商品。記者黃筱晴／攝影
家樂褔同步推出第2波義大利週活動，精選推出超過300款100%義大利原產的進口商品。記者黃筱晴／攝影
家樂褔同步推出第2波義大利週活動，精選推出超過300款100%義大利原產的進口商品。記者黃筱晴／攝影
家樂褔同步推出第2波義大利週活動，精選推出超過300款100%義大利原產的進口商品。記者黃筱晴／攝影
精選好酒任選3件999元。記者黃筱晴／攝影
精選好酒任選3件999元。記者黃筱晴／攝影
百款好酒買2送1。記者黃筱晴／攝影
百款好酒買2送1。記者黃筱晴／攝影
「家樂福VIP微醺之夜」今年擴大舉辦，於全台9家指定量販分店、11家超市店陸續登場，吸引眾多VIP前往試飲、囤貨。圖／家樂福提供
「家樂福VIP微醺之夜」今年擴大舉辦，於全台9家指定量販分店、11家超市店陸續登場，吸引眾多VIP前往試飲、囤貨。圖／家樂福提供
家樂褔同步推出第2波義大利週活動，精選推出超過300款100%義大利原產的進口商品。記者黃筱晴／攝影
家樂褔同步推出第2波義大利週活動，精選推出超過300款100%義大利原產的進口商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福「Ｗine Fair秋季酒展」今年有高達170款新品，相較去年幾乎多出1倍，其中最吸睛的就是歐美現正流行的粉紅酒。圖／家樂福提供
家樂福「Ｗine Fair秋季酒展」今年有高達170款新品，相較去年幾乎多出1倍，其中最吸睛的就是歐美現正流行的粉紅酒。圖／家樂福提供

義大利 家樂福 紅酒

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