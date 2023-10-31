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Yahoo奇摩購物雙11限時推「大尺寸鋁鎂合金行李箱」現省破萬、老爺酒店住宿券4折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
旅遊商機火熱，Yahoo奇摩購物中心特別祭出雙11期間限定多款行李箱超殺優惠。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
旅遊商機火熱，Yahoo奇摩購物中心特別祭出雙11期間限定多款行李箱超殺優惠。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

雙11的購物清單總是列不完，電商平台的限時優惠一波接一波，想要撿便宜就得抓緊時機。即日起至11月5日Yahoo奇摩購物單日消費滿3,000元送330，每天凌晨、中午各限時1小時，消費滿1.5萬元再抽500購物金，另有「天天開寶箱」價值千萬獎項天天拿、「整點搶紅包」總計百萬紅包任你抽；即日起至11月5日不限金額消費登記還可拿ㄚ虎鴨鴨歡樂對杯，限量送完為止。

根據Yahoo奇摩購物觀察，平台上旅遊商機火熱，「行李箱」、「護照套」、「束帶」、「行李秤」從年初一路熱銷至雙11，對比去年業績最高漲幅高達9倍，消費者特別偏好25吋以上的大行李箱以及多件組行李箱商品，方便旅遊時好裝又好買。Yahoo奇摩購物中心特別祭出期間限定多款行李箱超殺優惠，SWISS STYLE 29吋、擁有航太級鋁鎂合金外殼的行李箱現省破萬元，Bogazy 29吋鏡面行李箱、五星級老爺酒店住宿券限時優惠4折起。

即日起至11月5日Yahoo奇摩購物中心「雙11全民殺價日」單日消費滿3,000元送330，最高送990購物金；活動期間每天上午11點推出「整點搶紅包」最低1折券限量搶，每天凌晨零點、中午12點限時1小時消費滿1.5萬元加碼登記再送500購物金；「天天開寶箱」遊戲，最高天天現賺888超贈點；「天天殺價日」集氣殺價，每天解鎖爆款必搶、最低1折起的優惠商品，並於隔天上午10點開賣，還有機會抽中5折券。

此外，Yahoo奇摩拍賣即日起至11月11日天天精選好物1元起標，還有11元超值商品；11月5日前下單消費即可抽市價13,000元的豪華露營券。

●附註：詳細優惠活動內容與價格依網頁公告為準。

Bogazy雅典美爵鏡面光感海關鎖行李箱（29吋），原價5,980元、Yahoo奇摩購物中心限時優惠價2,412元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Bogazy雅典美爵鏡面光感海關鎖行李箱（29吋），原價5,980元、Yahoo奇摩購物中心限時優惠價2,412元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物即日起至11月5日不限金額消費登記可拿ㄚ虎鴨鴨歡樂對杯，限量送完為止。圖／Yahoo奇摩購物提供
Yahoo奇摩購物即日起至11月5日不限金額消費登記可拿ㄚ虎鴨鴨歡樂對杯，限量送完為止。圖／Yahoo奇摩購物提供
SWISS STYLE Aviator鋁鎂合金行李箱（29吋），原價24,800元、Yahoo奇摩購物中心限時優惠價9,450元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
SWISS STYLE Aviator鋁鎂合金行李箱（29吋），原價24,800元、Yahoo奇摩購物中心限時優惠價9,450元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
老爺酒店多館通用聯合住宿券，原價7,800元、Yahoo奇摩購物中心限時優惠價3,299元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
老爺酒店多館通用聯合住宿券，原價7,800元、Yahoo奇摩購物中心限時優惠價3,299元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩拍賣即日起至11月11日天天精選好物1元起標，還有11元超值商品。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
Yahoo奇摩拍賣即日起至11月11日天天精選好物1元起標，還有11元超值商品。圖／Yahoo奇摩拍賣提供

行李箱 紅包

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