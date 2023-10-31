快訊

麻辣鍋餐桌「住整窩蟑螂」超驚悚 業者致歉：停業3天

郭台銘連署涉賄案前中常委遭羈押 國民黨發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不用5萬元Seiko讓人輕鬆入手職人工藝腕表 還需要猶豫什麼？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Seiko全新Craftsmanship系列腕表，首度搭載6R55機械機芯，讓動力儲存達到72小時，便利性十足還能兼有傳統工藝在其中。圖／Seiko提供
Seiko全新Craftsmanship系列腕表，首度搭載6R55機械機芯，讓動力儲存達到72小時，便利性十足還能兼有傳統工藝在其中。圖／Seiko提供

雖說目前腕表製作已經高度的自動化，然而越是如此，藏家、表迷則更想入手帶有獨一無二工藝的款式。關於這項消費需求，日本鐘表品牌Seiko真的很清楚，因此在深受歡迎的Presage系列，另開Craftsmanship工藝支線，陸續推出過結合了陶瓷、琺瑯與漆藝、七寶琺瑯的表款，每一只都能勾動熱愛日本傳統文化的心。

如同此次全新的Craftsmanship系列，首度搭載6R55機械機芯，讓動力儲存達到72小時，即使周末不配戴，也無需重新上鍊，便利性十足還能兼有傳統工藝在其中，讓人十分心動。同時位於表盤6點鐘位置的「Automatic 3 Days」的字樣標示了這項機能，也是首次出現在Presage工藝系列設計中。這一次Seiko再度請來工匠大師橫澤滿及其團隊打造出暖白色光澤清新的琺瑯表盤，搭配藍色指針與金屬棒狀時標，讓溫潤美感進一步提升。琺瑯表盤的製作仰賴高技藝，透過環境的溫度和濕度，巧妙地調整釉料中各成分的比例，才能呈現出特有盈潤光澤，卻是5萬元有找的佛心訂價。

Seiko Presage Craftsmanship系列SPB403J1自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配白色琺瑯表盤，約47,000元。圖／Seiko提供
Seiko Presage Craftsmanship系列SPB403J1自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配白色琺瑯表盤，約47,000元。圖／Seiko提供

另外同系列中，不可錯過的還有漆藝大師田村一舟操刀完成的黑、綠兩款腕表。面盤是將金屬面盤直接上漆，但可別以為如此簡單，工匠們經過反覆數十次的塗覆和拋光，才能創造出隨著歲月累積而愈加美麗的獨特黑色或綠色光澤。其中的黑面款搭配白色時針、分針與金色秒針，以及棒狀立體金屬時標，烘托出漆藝面盤美感，且大幅提升易讀性。值得關注的是三款腕表的分針和秒針的尖端都微微向表盤彎曲，貼近刻度更容易讀取時間，並採用雙面弧型藍寶石水晶鏡面塑造出更纖薄外觀。

Seiko Presage Craftsmanship系列SPB407J1自動上鍊腕表，精鋼表殼搭配綠色漆面表盤、皮革表帶，約56,000元。圖／Seiko提供
Seiko Presage Craftsmanship系列SPB407J1自動上鍊腕表，精鋼表殼搭配綠色漆面表盤、皮革表帶，約56,000元。圖／Seiko提供

Seiko Presage Craftsmanship系列SPB405J1自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色漆面表盤，約55,000元。圖／Seiko提供
Seiko Presage Craftsmanship系列SPB405J1自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色漆面表盤，約55,000元。圖／Seiko提供

腕表 日本

延伸閱讀

CITIZEN新表會自體發光！超帥設計凸顯夜空幻變景象 戴上手就是潮

台南農村再生成果發表 數十攤位很好逛

G-SHOCK頂級工藝「衝擊丸」表回歸市場 職人純手工打造最搶眼造型

愛馬仕新表好狂！馬鬃也能做成微型鑲嵌素材

相關新聞

PChome 24h購物「1111激殺戰」百貨最低11折起、3C最低38折起

PChome 24h購物今天（10月31日）正式啟動年度最大盛會「1111激殺戰」活動，宣布雙11八大優惠攻略，包括全站...

不用5萬元Seiko讓人輕鬆入手職人工藝腕表 還需要猶豫什麼？

雖說目前腕表製作已經高度的自動化，然而越是如此，藏家、表迷則更想入手帶有獨一無二工藝的款式。關於這項消費需求，日本鐘表品牌Seiko真的很清楚，因此在深受歡迎的Presage系列，另開Craftsmanship工藝支線，陸續推出過結合了陶瓷、琺瑯與漆藝、七寶琺瑯的表款，每一只都能勾動熱愛日本傳統文化的心。

耶誕禮物提早準備起來 美到捨不得、想留下自用的飾品

溫馨送禮的歲末佳節將至，來自丹麥的Pandora Timeless系列推出全新優雅浪漫的新品，以「Loves, Unbo...

宇宙傳訊？未來風設計新品 手上有光自來潮

古典與科技、新穎與懷舊，不需要是天秤的絕對兩極。瑞士品牌The Electricianz推出新款Hybrid Mecha...

展現台灣嘻哈原力！泰雅之光Jun進軍全球最大尬舞擂台

全球最大尬舞擂台「Red Bull Dance Your Style世界決賽」，將於11月4日晚間9點（台灣時間11月5...

雙11！必勝客「比薩23折、副食1元」 買紙包飯送比薩

迎接雙11，「必勝客」自即日起至11月13日期間，連續14天推出「雙11必吃優惠」，包括指定口味比薩23折起，另外還有「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。