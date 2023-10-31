不用5萬元Seiko讓人輕鬆入手職人工藝腕表 還需要猶豫什麼？

雖說目前腕表製作已經高度的自動化，然而越是如此，藏家、表迷則更想入手帶有獨一無二工藝的款式。關於這項消費需求，日本鐘表品牌Seiko真的很清楚，因此在深受歡迎的Presage系列，另開Craftsmanship工藝支線，陸續推出過結合了陶瓷、琺瑯與漆藝、七寶琺瑯的表款，每一只都能勾動熱愛日本傳統文化的心。

如同此次全新的Craftsmanship系列，首度搭載6R55機械機芯，讓動力儲存達到72小時，即使周末不配戴，也無需重新上鍊，便利性十足還能兼有傳統工藝在其中，讓人十分心動。同時位於表盤6點鐘位置的「Automatic 3 Days」的字樣標示了這項機能，也是首次出現在Presage工藝系列設計中。這一次Seiko再度請來工匠大師橫澤滿及其團隊打造出暖白色光澤清新的琺瑯表盤，搭配藍色指針與金屬棒狀時標，讓溫潤美感進一步提升。琺瑯表盤的製作仰賴高技藝，透過環境的溫度和濕度，巧妙地調整釉料中各成分的比例，才能呈現出特有盈潤光澤，卻是5萬元有找的佛心訂價。

Seiko Presage Craftsmanship系列SPB403J1自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配白色琺瑯表盤，約47,000元。圖／Seiko提供

另外同系列中，不可錯過的還有漆藝大師田村一舟操刀完成的黑、綠兩款腕表。面盤是將金屬面盤直接上漆，但可別以為如此簡單，工匠們經過反覆數十次的塗覆和拋光，才能創造出隨著歲月累積而愈加美麗的獨特黑色或綠色光澤。其中的黑面款搭配白色時針、分針與金色秒針，以及棒狀立體金屬時標，烘托出漆藝面盤美感，且大幅提升易讀性。值得關注的是三款腕表的分針和秒針的尖端都微微向表盤彎曲，貼近刻度更容易讀取時間，並採用雙面弧型藍寶石水晶鏡面塑造出更纖薄外觀。

Seiko Presage Craftsmanship系列SPB407J1自動上鍊腕表，精鋼表殼搭配綠色漆面表盤、皮革表帶，約56,000元。圖／Seiko提供