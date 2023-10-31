PChome 24h購物「1111激殺戰」百貨最低11折起、3C最低38折起

PChome 24h購物今天（10月31日）正式啟動年度最大盛會「1111激殺戰」活動，宣布雙11八大優惠攻略，包括全站500萬種商品海量優惠、11月1日至11月8日天天超級品牌品類日限時下殺、11月9日至11月11日天天72品挑戰平台新低價、11月10日雙11跨夜直播開箱超殺折扣爆品等。

PChome 24h購物「1111激殺戰」11月1日、11月9日至11月11日上午11點至晚上9點每小時「天降紅包雨」整點開搶，最高折11%；「天天簽到」拿 P幣，最高可抽1,111 P幣；結帳綁定Hami Point好禮雙重送，限量贈送100 P幣，再抽Marshall便攜式藍牙音箱（市價11,900元）。

11月1日至11月8日PChome 24h購物攜手3C家電國際大廠打造超級品牌品類日，包含微星MSI、羅技Logitech、三星Samsung、宏碁acer、戴森Dyson等接續推出超殺折扣與回饋，天天都有加碼驚喜好康。11月1日微星MSI超品日，「MSI微星15.6吋Cyborg 15 A12VF-255TW電競筆電」11月1日至11月13日特價28,900元，登記抽日本來回機票，限量再送11,110 P幣。11月2日羅技Logitech MX超品日，「羅技MX Master 3S無線滑鼠」即日起至11月2日領券下殺69折，最高送590 P幣。11月3日三星Samsung超品日，「Samsung Galaxy Z Flip5（8GB/256GB）」11月1日至11月12日下殺85折，限量登記再加碼最高可得2,300 P幣。11/7 宏碁ACER超品日，「ACER Nitro5 15.6吋AN515-58-5427電競筆電」11月1日至11月13日直降2,000元，加碼最高可得7,777 P幣。11月8日戴森Dyson超品日，「Dyson V10 Fluffy無線吸塵器」即日起至11月15日下殺59折，再送1,111 P幣。

除了3C超品日之外，因應不少消費者到了年末都有居家空間改造、除舊佈新需求，PChome 24h購物於雙11期間祭出大家電全場29折起、小家電狂降24折起，激推品項包括「三星65吋4K HDR OLED量子連網顯示器」11月1日至11月15日下殺9折，刷星展PChome聯名卡最高回饋10%，滿額登記最高再送20,000 P幣；「Panasonic國際牌無邊框鋼板610公升四門冰箱」即日起至11月15日下殺87折，使用Pi卡綁定Pi拍錢包最高享6%回饋，加碼再送1,000元禮券，登記最高送4,000 P幣；「LG WashTower™ AI智控洗乾衣機」即日起至11月12日直降8,000元，買就送3,000 P幣；「SHARP夏普 8.5公升高效除濕機」即日起至11月30日下殺77折，限量再送三件刀具組；「Oral-B德製微震Ai追蹤牙刷」即日起至11月30日獨家下殺65折，內附2刷頭，PChome 24h購物獨家再送4刷頭。

PChome 24h購物「1111激殺戰」限時推出手機通訊設備14折起、戶外休閒裝備17折起等超狂折扣，11月1日至11月30日購買戶外休閒指定品累積消費滿11,111元登記抽三陽機車（市價81,800元）；11月1日至11月5日戶外休閒單筆消費滿1,111元加碼再抽Coleman達人系列MASTER SERIES / CM-36432M000帳篷（市價39,900元）。活動期間多款爆品只要1,111元優惠價，推薦品項包括「NOKIA E1200 ANC藍牙耳罩耳機」即日起至11月12日狂殺28折，特價1,111元；「Lexar NM790 1TB固態硬碟」11月1日至11月11日下殺74折，特價1,111元；「KIEHL’S熱銷明星體驗組」11月1日至11月12日狂殺4折，特價1,111元；「TTM提提研全方位美顏精選30入組」11月1日至11月11日下殺52折，特價1,111元；PChome 24h購物獨家「New Balance 327復古鞋」11月1日至11月13日下殺38折，特價1,111元。

另有熱銷箱購囤貨專區，購買指定箱購品滿1,111元，登記送50 P幣。「BOXMAN超輕柔抽取式衛生紙（150抽 X 12包 X 7串）」11月1日至11月14日狂殺48折，特價799元，平均單包只要9.5元，每日限量滿2,000元再送111 P幣；「ARIEL抗菌臭洗衣精（630g X 12包）」11月9日至11月12日折後均包66元，特價839元，滿額現折111元；「幫寶適新升級一級幫拉拉褲／褲型尿布（3箱）」11月7日、11月9日至11月12日下殺6折，特價4,107元；「好奇純水嬰兒加厚型濕巾／濕紙巾（80抽 X 10包 X 2箱）」11月1日至11月13日下殺78折，特價699元，11月7日加碼再送11％P幣。