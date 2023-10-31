雙11！必勝客「比薩23折、副食1元」 買紙包飯送比薩

迎接雙11，「必勝客」自即日起至11月13日期間，連續14天推出「雙11必吃優惠」，包括指定口味比薩23折起，另外還有「副食加1元多1件」、「買紙包飯送個人比薩」、「玉米濃湯、麻糬QQ球買1送1」不同優惠，並有全新口味紙包飯登場。透過PK雙饗卡APP下單，還有機會抽iPhone 15 Pro。

「雙11必吃優惠」中，共有2全新口味比薩可享23折優惠。其中「炙燒鮭魚比薩」嚴選生魚片等級挪威鮭魚，佐以清酒味噌醬調味，兼具鮮香與起司濃香。「培根蛋沙拉比薩」以香煎培根搭配雞蛋沙拉，再添加莫扎瑞拉起司增添濃郁。兩款口味於官網訂購，13吋大比薩原價各為720、630元，優惠價222元；9吋小比薩原價各為480、410元，均一優惠價111元，數量有限。

即日起至11月6日，購買新推出的「奶油燻雞培根紙包飯」，加1元享330ml飲料1罐（百事可樂、七喜、激浪3選1）。購買任一口味必勝客「霸王功夫雞翅（2支）」，加1元享「金黃薯瓣、黃金雞軟骨(小份)、薯金幣(小份)、黃金和風鱈魚塊(3塊)」（4選1）。