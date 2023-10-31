快訊

麻辣鍋餐桌「住整窩蟑螂」超驚悚 業者致歉：停業3天

郭台銘連署涉賄案前中常委遭羈押 國民黨發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

設計師熱浪再起 Isabelle Wen秋冬新裝私藏逸品一次秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Issebelle Wen日前將原為私人空間的「伊莎閣樓」首度對外公開，除巧秀品牌2023秋冬新裝，更有多位藝文名人出席，展現設計師溫慶珠的好人緣與創作能量。圖／Isabelle Wen提供
Issebelle Wen日前將原為私人空間的「伊莎閣樓」首度對外公開，除巧秀品牌2023秋冬新裝，更有多位藝文名人出席，展現設計師溫慶珠的好人緣與創作能量。圖／Isabelle Wen提供

隨著疫後景氣復甦，除了日前舉辦的台北時裝周掀起一波熱潮，近日亦有不少台灣重量級服裝設計師再掀新話題。由溫慶珠擔任設計師的Issebelle Wen日前首度將將原為私人空間的「伊莎閣樓」揭開神秘面紗、對外公開；席間包含藝術家楊柏林、名設計師葉裕清、「壁紙大亨」丁三光皆到場現身，除巧秀品牌2023秋冬新裝，更有品牌長年累積的深厚友情與創作能量。

服裝始終都是個人品味的一環，而品味昇華後則成了藝術，無論以家品、雕塑、繪畫的形式呈現，但都與服裝有著線條、色彩、感受性的共鳴之處。本次展覽設計師溫慶珠（以下簡稱Isebelle）以「藝術天生」為題，將服裝、攝影、畫作以及個人積累多年的藏品一次展出，其中像是一幅畫作便是設計師將外包裝材料的麻布當成繪畫基底，並於其上施以壓克力、水彩、油漆的多重素材，呈現出設計師的天馬行空與自由，溫慶珠並為此表示，「...這些布料美的像天上的繁星，總是給我無限的靈感。而這些布料的外包裝麻布，是我一直以來很想使用在繪畫上的面料，期待了好幾年，這次總算能跟大家分享。」

本次Isabelle Wen時尚藝展除了展出設計師私藏多年的畫作、攝影作品，同時也搶先由模特兒以靜態形式呈現了2023秋冬的數套時裝。上半身薄紗、半透的連身褲裝，以大量的亮片刺繡拼接出如繁花盛開的生之意念，同時皮革的長手套則展現了神秘、秋冬的溫暖意象；另一套七分袖拼接圓領長衫則也展現出設計師善用手工的串珠、亮片拼接與刺繡，展現出休閒愜意但不隨便的服裝工藝協奏。

綜觀本季，多層次結構、垂墜感與同色系套裝則是共同聚焦亮點，例如同一套造型中使用複數的面料或花紋組合，在增加服裝結構感之際、也凸顯出設計師多元拼接的實驗玩興；而垂墜感的洋裝則保有正式場合的正式性，但也呼應越來越輕鬆、逐漸「去正裝化」的時代趨勢；此外又像是男裝中搭配立體鈕扣的紳士背心、仿舊質感的丹寧長褲，則透過帶點陽剛調性的單品，進而凸顯出刺繡雪紡與精細珠飾網紗的衝突感，也甜美也率直，古典與優雅兼而具之。

原為私人空間的「伊莎閣樓」，日前首度揭開神秘面紗、對外公開。圖／Isabelle Wen提供
原為私人空間的「伊莎閣樓」，日前首度揭開神秘面紗、對外公開。圖／Isabelle Wen提供
名設計師葉裕清（右）與名媛陳浥萍（左）。圖／Isabelle Wen提供
名設計師葉裕清（右）與名媛陳浥萍（左）。圖／Isabelle Wen提供
多層次拼接的刺繡、串珠與亮片，從細節、光澤展現出宛如訂製服的手工藝價值所在。圖／Isabelle Wen提供
多層次拼接的刺繡、串珠與亮片，從細節、光澤展現出宛如訂製服的手工藝價值所在。圖／Isabelle Wen提供
「壁紙大王」丁三光。圖／Isabelle Wen提供
「壁紙大王」丁三光。圖／Isabelle Wen提供
帶點孩童率性的紳士背心對比上金色的雙髮辮、閃耀項圈與花卉刺繡長裙，帶來甜美的歐式童話聯想。圖／Isabelle Wen提供
帶點孩童率性的紳士背心對比上金色的雙髮辮、閃耀項圈與花卉刺繡長裙，帶來甜美的歐式童話聯想。圖／Isabelle Wen提供

設計師 畫作

延伸閱讀

河南「畫虎第一村」王公莊拚文旅產業

氣候危機算得出成本損失！每日平均是驚人的127億元

熱浪襲南美！ 多國氣溫破攝氏40度 未來恐進一步升高

ㄎ一ㄤ了！羊群躲洪水闖溫室狂吃272公斤大麻 「崩壞舉動」農民傻眼

相關新聞

PChome 24h購物「1111激殺戰」百貨最低11折起、3C最低38折起

PChome 24h購物今天（10月31日）正式啟動年度最大盛會「1111激殺戰」活動，宣布雙11八大優惠攻略，包括全站...

不用5萬元Seiko讓人輕鬆入手職人工藝腕表 還需要猶豫什麼？

雖說目前腕表製作已經高度的自動化，然而越是如此，藏家、表迷則更想入手帶有獨一無二工藝的款式。關於這項消費需求，日本鐘表品牌Seiko真的很清楚，因此在深受歡迎的Presage系列，另開Craftsmanship工藝支線，陸續推出過結合了陶瓷、琺瑯與漆藝、七寶琺瑯的表款，每一只都能勾動熱愛日本傳統文化的心。

耶誕禮物提早準備起來 美到捨不得、想留下自用的飾品

溫馨送禮的歲末佳節將至，來自丹麥的Pandora Timeless系列推出全新優雅浪漫的新品，以「Loves, Unbo...

宇宙傳訊？未來風設計新品 手上有光自來潮

古典與科技、新穎與懷舊，不需要是天秤的絕對兩極。瑞士品牌The Electricianz推出新款Hybrid Mecha...

展現台灣嘻哈原力！泰雅之光Jun進軍全球最大尬舞擂台

全球最大尬舞擂台「Red Bull Dance Your Style世界決賽」，將於11月4日晚間9點（台灣時間11月5...

雙11！必勝客「比薩23折、副食1元」 買紙包飯送比薩

迎接雙11，「必勝客」自即日起至11月13日期間，連續14天推出「雙11必吃優惠」，包括指定口味比薩23折起，另外還有「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。