設計師熱浪再起 Isabelle Wen秋冬新裝私藏逸品一次秀

隨著疫後景氣復甦，除了日前舉辦的台北時裝周掀起一波熱潮，近日亦有不少台灣重量級服裝設計師再掀新話題。由溫慶珠擔任設計師的Issebelle Wen日前首度將將原為私人空間的「伊莎閣樓」揭開神秘面紗、對外公開；席間包含藝術家楊柏林、名設計師葉裕清、「壁紙大亨」丁三光皆到場現身，除巧秀品牌2023秋冬新裝，更有品牌長年累積的深厚友情與創作能量。

服裝始終都是個人品味的一環，而品味昇華後則成了藝術，無論以家品、雕塑、繪畫的形式呈現，但都與服裝有著線條、色彩、感受性的共鳴之處。本次展覽設計師溫慶珠（以下簡稱Isebelle）以「藝術天生」為題，將服裝、攝影、畫作以及個人積累多年的藏品一次展出，其中像是一幅畫作便是設計師將外包裝材料的麻布當成繪畫基底，並於其上施以壓克力、水彩、油漆的多重素材，呈現出設計師的天馬行空與自由，溫慶珠並為此表示，「...這些布料美的像天上的繁星，總是給我無限的靈感。而這些布料的外包裝麻布，是我一直以來很想使用在繪畫上的面料，期待了好幾年，這次總算能跟大家分享。」

本次Isabelle Wen時尚藝展除了展出設計師私藏多年的畫作、攝影作品，同時也搶先由模特兒以靜態形式呈現了2023秋冬的數套時裝。上半身薄紗、半透的連身褲裝，以大量的亮片刺繡拼接出如繁花盛開的生之意念，同時皮革的長手套則展現了神秘、秋冬的溫暖意象；另一套七分袖拼接圓領長衫則也展現出設計師善用手工的串珠、亮片拼接與刺繡，展現出休閒愜意但不隨便的服裝工藝協奏。