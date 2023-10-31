momo購物網「家電雙11盛典」千大品牌夯品下殺5折起

全民矚目的雙11即將火熱登場，許多消費者均摩拳擦掌鎖定高單價家電名品搶便宜。momo購物網11月1日至11月13日推出「家電雙11盛典」，重磅聯合dyson、Panasonic國際牌、Philips飛利浦、SAMSUNG三星、LG、石頭科技、追覓科技、科沃斯等超過1,300個強大品牌陣容以及最齊全的商品選擇，從質感清潔家電、視聽家電、餐廚家電、美容家電到洗衣機、冰箱等大型家電一應俱全，並有多項優惠好康，包括滿額登記送3,000元mo幣、新上巿dyson耳機，以及5折神券、mo卡8%回饋無上限等。

momo購物網根據往年銷售分享，兼具科技美型與多功性能的清潔家電向來是消費者在雙11搶買的目標之一，其中又以掃地機器人、吸塵器及洗地機等買氣最旺。momo購物網推薦必買如乾濕全能神器「dyson V12s Origin洗地吸塵器」，強打吸塵、洗地、除螨三機一體全面清潔打擊隱藏塵垢；解放雙手必備「石頭科技掃地機器人Q Revo」具備業界最大5L水箱、自動集塵洗地烘乾，地板清潔一把罩；momo購物網獨家首賣「Dreame追覓科技L20 Ultra AI仿生全能掃拖旗艦機皇」及新品「ECOVACS科沃斯DEEBOT T20 OMNI 熱洗熱烘掃拖機器人」，一致強打熱水洗拖布、徹底溶污漬。

智慧生活趨勢盛行，時下消費者在添購娛樂視聽家電時愈來愈重視音質與畫質體驗，又以4K及支援Airplay2技術的電視顯示器最受青睞。熱購焦點如年度累積銷量破500台的「三星75型4K HDR智慧連網電視」、「飛利浦70吋4K安卓聯網顯示器」。此外，在秋冬天冷商機帶動下，也讓結合溫控及淨水功能的家用淨水器、一按即飲的咖啡機晉升家電市場新寵，像是人氣款「德國BRITA Model ONE瞬熱開飲機」、「Delonghi ESAM 03.110.S全自動義式咖啡機」。

不少人會趁著雙11入手心儀的美容家電，訴求高效率吹整、負離子保養的整髮器蔚為話題焦點，像是口碑爆棚的夢幻美髮神器「dyson HD08 Supersonic負離子吹風機」，momo購物網獨家加碼送111元mo幣；年銷破5,000台的momo購物網獨家「國際牌奈米水離子吹風機—粉金」，採用奈米水離子保濕助攻護髮事半功倍。

可創造高品質生活的洗衣機、冰箱等大型家電也不可或缺，推薦「LG 13公斤智慧變頻洗衣機」，透過3種手感洗衣動作深層洗淨呵護衣料；「東芝192L一級變頻冰箱」獨家開放式雙冷卻循環保鮮室搭配13L大容量蔬果箱設計，momo購物網獨家下殺免萬元即可入手。

momo購物網11月1日至11月13日推出「家電雙11盛典」，活動期間消費滿99,999元登記送3,000元mo幣（送完為止）；下單滿21.1萬元送新上巿dyson Zone空氣清淨降噪耳機；下單滿額搭配限量神券即享5折，最高現折2,000元。