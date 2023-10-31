誠品480讓書店風景美得像幅畫 新店「大師開講」重磅登場

誠品生活新店開幕後，除了為新店人帶來更多零售、餐飲選擇外，也持續注入藝文能量，除了開幕首展「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」特展外，可容納500人展演空間的「黑盒子」也有多檔活動周周上演，11月起還陸續迎來文壇巨擘白先勇、藝術舞蹈大師林懷民現身開講。

體驗白先勇與曹雪芹2位小說家跨越時空的精彩對話，誠品生活新店「大師開講」請到鑽研《紅樓夢》數十年的文學名家白先勇，於11/26現身導讀此部流傳2百多年的章回小說顛峰之作。雲門舞集創辦人林懷民則於12/10登場，暢談多年來透過舞蹈建立與生活土地的深刻連結，細數藝術創作之路的體會與感悟。

「大師開講」陣容還包括：高雄衛武營藝術總監簡文彬11/19親臨分享，攜手資深古典音樂媒體人邢子青暢談成為亞洲首位獲得德國萊茵歌劇院駐院指揮終身職卻毅然選擇回到故鄉的人生故事。11/5操刀誠品生活新店的景觀設計師吳書原與建築學者李清志聯手開講；11/12則由「顛倒迷宮花園」視覺藝術家鄒駿昇與設計觀察家吳東龍接棒，獨家解密誠品生活新店獨家設計，探索建築之於自然、生態及美學的無限可能。

12/3四分衛主唱阿山攜手知名音樂評論家馬世芳，回望成軍30年來一首首經典搖滾創作的背後故事。大師開講系列講座於誠品生活新店3樓黑盒子展演空間舉行，誠品會員憑「誠品點10點」即可兌換報名。

繼誠品生活新店後，誠品展店腳步來到台中，位於台中市七期市政路、以「城市美術館」為概念的「誠品生活480」即將於12月試營運，在此之前，位於5樓的誠品書店與eslite café提前開放。書店窗景特別設計為「巨幅畫框」，藉由陽光、窗景、書籍與讀者融合而成獨有的書店風景，讓閱讀風景美得像幅畫。