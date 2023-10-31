快訊

指柯文哲要公平「其實卡住一切」 趙少康曝藍白整合關鍵：否則最後全落空

ETF人氣王配息出爐！00878再度開出0.35元、單季殖利率達1.7％

從抖音爆紅！小學生流行玩「蘿蔔刀」 少保官：學校要做好這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誠品480讓書店風景美得像幅畫 新店「大師開講」重磅登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台中誠品480即將於12月試營運，在此之前，位於5樓的誠品書店與eslite café提前開放。圖／誠品提供
台中誠品480即將於12月試營運，在此之前，位於5樓的誠品書店與eslite café提前開放。圖／誠品提供

誠品生活新店開幕後，除了為新店人帶來更多零售、餐飲選擇外，也持續注入藝文能量，除了開幕首展「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」特展外，可容納500人展演空間的「黑盒子」也有多檔活動周周上演，11月起還陸續迎來文壇巨擘白先勇、藝術舞蹈大師林懷民現身開講。

體驗白先勇與曹雪芹2位小說家跨越時空的精彩對話，誠品生活新店「大師開講」請到鑽研《紅樓夢》數十年的文學名家白先勇，於11/26現身導讀此部流傳2百多年的章回小說顛峰之作。雲門舞集創辦人林懷民則於12/10登場，暢談多年來透過舞蹈建立與生活土地的深刻連結，細數藝術創作之路的體會與感悟。

「大師開講」陣容還包括：高雄衛武營藝術總監簡文彬11/19親臨分享，攜手資深古典音樂媒體人邢子青暢談成為亞洲首位獲得德國萊茵歌劇院駐院指揮終身職卻毅然選擇回到故鄉的人生故事。11/5操刀誠品生活新店的景觀設計師吳書原與建築學者李清志聯手開講；11/12則由「顛倒迷宮花園」視覺藝術家鄒駿昇與設計觀察家吳東龍接棒，獨家解密誠品生活新店獨家設計，探索建築之於自然、生態及美學的無限可能。

12/3四分衛主唱阿山攜手知名音樂評論家馬世芳，回望成軍30年來一首首經典搖滾創作的背後故事。大師開講系列講座於誠品生活新店3樓黑盒子展演空間舉行，誠品會員憑「誠品點10點」即可兌換報名。

繼誠品生活新店後，誠品展店腳步來到台中，位於台中市七期市政路、以「城市美術館」為概念的「誠品生活480」即將於12月試營運，在此之前，位於5樓的誠品書店與eslite café提前開放。書店窗景特別設計為「巨幅畫框」，藉由陽光、窗景、書籍與讀者融合而成獨有的書店風景，讓閱讀風景美得像幅畫。

誠品生活480以大面積潔白外牆呈現有如美術館的極簡風格，一樓戶外廣場邀請台中花博策展人吳書原打造逾500坪綠帶映廊，全店8層樓達 7500坪，匯聚生活風格、文化閱讀、都會時尚、親子體驗、日常美食、主題餐廳等內容，「誠品生活精選expo SELECT」也首次進駐台中，將於12月試營運；匯集台味及異國美食的B1「品食光」樓層則將11/8提前美味開張，將引進全台獨家特色美食。

誠品生活新店「大師開講」11月重磅登場，文壇巨擘白先勇（右）、藝術大師林懷民現身開講。圖／誠品提供
誠品生活新店「大師開講」11月重磅登場，文壇巨擘白先勇（右）、藝術大師林懷民現身開講。圖／誠品提供
位於誠品生活480的誠品書店，特別將窗景設計為「巨幅畫框」，藉由陽光、窗景、書籍與讀者融合而成獨有的書店風景。圖／誠品提供
位於誠品生活480的誠品書店，特別將窗景設計為「巨幅畫框」，藉由陽光、窗景、書籍與讀者融合而成獨有的書店風景。圖／誠品提供

誠品 設計師 白先勇

延伸閱讀

最後營業日曝光！五星級泰式海鮮自助「泰市場」將隨信義誠品熄燈

曾柏瑜陸空戰合流攻深藍區 黨籍民代與雞排妹都來助陣

新店國中數量無法滿足需求 議員要求這塊地改為蓋國中

雲門舞集池上稻浪開演！林懷民親自教孩子復刻「薪傳」

相關新聞

極簡教母Phoebe Philo正式回歸 Daniel Lee、Peter Do出來請安啊！

如果要把時尚風格畫分出流派，那麼Phoebe Philo會是在光譜上屬於簡約的那一邊，而且是好看又好買的。因此影響了許多後進設計師，包括現任Burberry的創意總監Daniel Lee、接下Helmut Lang兵符的Peter Do等人，而且回推他們的時尚職涯，都還得喊Phoebe Philo一聲「師父好！」

廣藝劇場No.5「徽因」巡演最終站高雄、嘉義登場 最低票價8折起！

經典好戲，邀您一年一會。臺韓合創音樂劇、廣藝劇場No.5「徽因」最終巡演獻給高雄、嘉義，11/4、11/5在高雄衛武營戲劇院，12/23在嘉義縣表演藝術中心隆重登場。其中主演之一，偶像男團「Energy」的蕭景鴻（阿弟）表示，這可能是他短期內最後一次演出音樂劇，也讓這齣精彩好戲更別具意義，戲迷們得把握難得機會。熱銷加碼最低8折起，更多優惠資訊請至OPENTIX售票頁面查詢。

誠品480讓書店風景美得像幅畫 新店「大師開講」重磅登場

誠品生活新店開幕後，除了為新店人帶來更多零售、餐飲選擇外，也持續注入藝文能量，除了開幕首展「AI靈感大師：澳洲3D光影觸...

寶可夢「3D豪華球悠遊卡」11月1日開放限時預購！Pinkoi雙11再享免運優惠

寶可夢粉絲許願成功！精靈球悠遊卡推出第5款「寶可夢造型悠遊卡—3D豪華球」，豪華球設計忠於原作、以全新3D開模製作，保留...

Balenciaga首發！Skiwear系列 極地雪場大秀機能潮

冬季的腳步近了，不少人也計畫著前往歐洲或亞洲高緯度國家進行包含滑雪玩樂的長假。Balenciaga近日首次推出Balen...

7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」花香耶加雪菲新登場！11月限時優惠快搶喝

7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」今年拓點突破6,000家新里程碑，實踐讓精品咖啡生活化目標，已成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。