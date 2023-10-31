寶可夢「3D豪華球悠遊卡」11月1日開放限時預購！Pinkoi雙11再享免運優惠

寶可夢粉絲許願成功！精靈球悠遊卡推出第5款「寶可夢造型悠遊卡—3D豪華球」，豪華球設計忠於原作、以全新3D開模製作，保留前幾代寶可夢悠遊卡感應後會發出綠光的趣味設計，球體更以鏡面黑搭配霧金、紅配色塗裝，精細還原豪華球華麗外觀。Pinkoi為精靈球悠遊卡獨家線上通路，即將於11月1日上午11點至11月12日開放限時、不限量預購，雙11檔期更享免運優惠。詳細活動辦法請見官方網站。

《寶可夢》有多達7,000萬忠實鐵粉，年齡層從小學生到老人都有，堪稱史上最成功的授權之一。2019年起悠遊卡公司推出首款寶可夢3D造型卡，以經典設計（紅白球）造型推出，吸引大批粉絲搶購，商品秒殺完售，每次預購更要等半年，「高級球」、「超級球」、「大師球」推出後也造成狂熱搶購，成為悠遊卡迷、粉絲每年期待的系列商品。

今年全新推出的「寶可夢造型悠遊卡—3D豪華球」，在寶可夢劇情中，因為豪華球住起來十分舒適，捉到的野生寶可夢會很容易和訓練家變得親密，是訓練師熱愛的精靈球之一。這次悠遊卡球體外觀製作細節再度升級，球體運用鏡面設計，搭配霧金、紅配色塗裝；外觀全新3D開模製作，豪華球獨特銀色立體邊框，真實還原、增加細節、質感再加分，更100%呈現出豪華球的華麗外觀。感應後會發出綠光的趣味設計，精緻逼真又實用。