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酥炸牡蠣、牡蠣義大利麵！日系4餐廳推「日本牡蠣祭」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鳥丈爐端燒「南蠻牡蠣」，320元。圖／慕里諾提供
鳥丈爐端燒「南蠻牡蠣」，320元。圖／慕里諾提供

11月1日至12月31日期間，慕里諾集結旗下鳥丈爐端燒、勝政豬排、勝勢豬排、BEPPIN等4個品牌，推出「日本牡蠣祭」，吃得到「牡蠣湯豆腐」、「酥炸牡蠣腰內豬排套餐」、「牡蠣菠菜辣味奶油湯麵」等不同的料理。

本次「鳥丈爐端燒」所選用的伊勢牡蠣，產自日本三重縣志摩半島鳥羽市，是日本知名的海女故鄉。其中「牡蠣湯豆腐」以陶鍋裝盛著鮮甜柔嫩的伊勢牡蠣，並且搭配板豆腐、玉米筍、洋蔥、水菜等配料，還有日式高湯的溫暖，每份320元。「南蠻牡蠣」則是將片栗粉包裹伊勢牡蠣酥炸，再搭配特製南蠻醬、塔塔醬品嚐，可以享受牡蠣的獨有鮮味，每份320元。

「勝政豬排」與「勝勢豬排」，本次選用日本知名的廣島牡蠣為主角，推出經典的「酥炸牡蠣」，同時可以搭配上炸豬排，組成「酥炸廣島牡蠣腰內豬排套餐」，一次享受海陸滋味，每套450元起。酥炸牡蠣每份3顆，售價270元。至於主打義大利麵的「BEPPIN PASTA」，一次推出「牡蠣培根菠菜香蒜義大利麵」、「牡蠣菠菜辣味奶油湯麵」等義大利麵，還有「蒜香油封廣島牡蠣」，每份360～450元不等。

勝勢豬排「酥炸廣島牡蠣腰內豬排套餐」，450元。圖／慕里諾提供
勝勢豬排「酥炸廣島牡蠣腰內豬排套餐」，450元。圖／慕里諾提供
勝政豬排「酥炸牡蠣腰內豬排套餐」，460元。圖／慕里諾提供
勝政豬排「酥炸牡蠣腰內豬排套餐」，460元。圖／慕里諾提供
鳥丈爐端燒推出「牡蠣湯豆腐」，每份320元。圖／慕里諾提供
鳥丈爐端燒推出「牡蠣湯豆腐」，每份320元。圖／慕里諾提供
BEPPIN「牡蠣培根菠菜香蒜義大利麵」，450元。圖／慕里諾提供
BEPPIN「牡蠣培根菠菜香蒜義大利麵」，450元。圖／慕里諾提供

牡蠣 義大利

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