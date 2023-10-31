酥炸牡蠣、牡蠣義大利麵！日系4餐廳推「日本牡蠣祭」

經典好戲，邀您一年一會。臺韓合創音樂劇、廣藝劇場No.5「徽因」最終巡演獻給高雄、嘉義，11/4、11/5在高雄衛武營戲劇院，12/23在嘉義縣表演藝術中心隆重登場。其中主演之一，偶像男團「Energy」的蕭景鴻（阿弟）表示，這可能是他短期內最後一次演出音樂劇，也讓這齣精彩好戲更別具意義，戲迷們得把握難得機會。熱銷加碼最低8折起，更多優惠資訊請至OPENTIX售票頁面查詢。

2023-10-31 15:17