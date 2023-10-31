聽新聞
test
0:00 / 0:00
酥炸牡蠣、牡蠣義大利麵！日系4餐廳推「日本牡蠣祭」
11月1日至12月31日期間，慕里諾集結旗下鳥丈爐端燒、勝政豬排、勝勢豬排、BEPPIN等4個品牌，推出「日本牡蠣祭」，吃得到「牡蠣湯豆腐」、「酥炸牡蠣腰內豬排套餐」、「牡蠣菠菜辣味奶油湯麵」等不同的料理。
本次「鳥丈爐端燒」所選用的伊勢牡蠣，產自日本三重縣志摩半島鳥羽市，是日本知名的海女故鄉。其中「牡蠣湯豆腐」以陶鍋裝盛著鮮甜柔嫩的伊勢牡蠣，並且搭配板豆腐、玉米筍、洋蔥、水菜等配料，還有日式高湯的溫暖，每份320元。「南蠻牡蠣」則是將片栗粉包裹伊勢牡蠣酥炸，再搭配特製南蠻醬、塔塔醬品嚐，可以享受牡蠣的獨有鮮味，每份320元。
「勝政豬排」與「勝勢豬排」，本次選用日本知名的廣島牡蠣為主角，推出經典的「酥炸牡蠣」，同時可以搭配上炸豬排，組成「酥炸廣島牡蠣腰內豬排套餐」，一次享受海陸滋味，每套450元起。酥炸牡蠣每份3顆，售價270元。至於主打義大利麵的「BEPPIN PASTA」，一次推出「牡蠣培根菠菜香蒜義大利麵」、「牡蠣菠菜辣味奶油湯麵」等義大利麵，還有「蒜香油封廣島牡蠣」，每份360～450元不等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言