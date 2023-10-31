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2024跨年訂位沒？信義區最高空中餐酒吧包廂限量開搶

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
CÉ LA VI 最著名的戶外私人包廂嵌入式設計，搭配標誌性紅傘，營造出完美私人空間，且貼心安裝獨立冷暖恆溫空調，感受全方位 360 度景色。圖／CÉ LA VI Taipei提供。
CÉ LA VI 最著名的戶外私人包廂嵌入式設計，搭配標誌性紅傘，營造出完美私人空間，且貼心安裝獨立冷暖恆溫空調，感受全方位 360 度景色。圖／CÉ LA VI Taipei提供。

迎接2024年到來，位於微風南山48樓的信義區最高空中餐酒吧CÉ LA VI Taipei，推出限量跨年包廂訂位，共有 34個室內外包廂，2023跨年夜訂購價格自40,000元至380,000元，包廂皆搭配套餐餐點與指定酒水（含服務費）。

CÉ LA VI Taipei擁有最著名的戶外私人包廂嵌入式設計，猶如身處度假遊艇般的閒適感，搭配 CÉ LA VI 標誌性紅傘，營造出完美私人空間，且貼心安裝獨立冷暖恆溫空調，感受信義區全方位 360 度景色與奢華戶外用餐體驗。

12月31日當晚預訂包廂，除享有跨年煙火最佳景觀，更可享融合傳統與現代的10道嶄新當代亞洲美食，搭配指定酒水，還有多位國內外知名DJ輪番上陣，音樂放送不間斷。

時尚「DJ Louis」穿著吸睛特有風格的經典正裝，帶著舞曲世界超過30年的經驗展現獨特DJ表演。「DJ MARCO MEI」擅長以Deep House、House以及 Electronic music 等曲風，帶來「歐洲地下派對」氛圍。「DJ DARØ」90年代於加拿大求學，因而接觸到瑞舞文化與 House魅力，熱愛音樂的他，回台後毫不猶豫的踏入 DJ 領域，並始終以堅強實力在行業前線引領風騷。身為House 風格樂團「妮可醬」的創作主腦、編曲及製作大的「DJ Molly Lin」，另以DJ Producer身份，巧妙的掌握舞池脈動，渲染力十足。

來自義大利的「DJ GIORGIO」，為音樂品牌 OURMUZIK 主理人，獨特的法國 House 風格，並擅長各種不同曲風，以製作多首Tech House單曲及地下音樂演出而知名。「DJ ANEW」，對於旋律和節奏有著有別於一般人的靈敏，不拘泥DJ曲風的Open Format演出風格，最要求音樂的格調和質感的細膩度。擅長Tech、Deep、Jackin House 等曲風的「DJ TURQEY」，喜愛在House音樂的節奏裡融入Funk、Disco、Tribal等元素，帶給大家獨特的聽覺體驗。

包廂訂位需事先預付全額，以完成訂位程序，包廂訂位統一撥打專線0909-956-000。非訂桌與包廂散客入場費為每人2,999元，含「ONCOR 響艷都市會所專屬尊榮禮券」，憑券可於期限內，享有凡預訂包廂2小時以上，「包廂費1小時」優惠。此外，入場散客可於跨年活動當天現場兌換3瓶海尼根或3杯特選調酒或3瓶無酒精飲品，也有多樣餐點可另付費選擇；於11月13日前訂購，更可享早鳥優惠票券，每人2,500元，目前已開放KKTIX獨家線上販售。

◎CÉ LA VI Taipei共享跨年時刻2024

．時間 : 2023年12月31日18:30至2024年1月1日03:30

．地址 : 台北市信義區松智路17號48樓 https://goo.gl/maps/eZKTKdYRrtt

．包廂訂購專線: 0909-956-000

．非包廂及散客訂票: https://celavi.kktix.cc/events/iqw5

CÉ LA VI Taipei自2018年隆重開幕後，一直是最受歡迎的全台最高空中酒吧與餐廳，提供貴賓們從微風南山 48 樓俯瞰並發掘台北之美。圖／CÉ LA VI Taipei提供。
CÉ LA VI Taipei自2018年隆重開幕後，一直是最受歡迎的全台最高空中酒吧與餐廳，提供貴賓們從微風南山 48 樓俯瞰並發掘台北之美。圖／CÉ LA VI Taipei提供。
CÉ LA VI Taipei享有信義區跨年煙火最震撼視野。圖／CÉ LA VI Taipei提供。
CÉ LA VI Taipei享有信義區跨年煙火最震撼視野。圖／CÉ LA VI Taipei提供。

跨年 義大利 微風南山

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