2024跨年訂位沒？信義區最高空中餐酒吧包廂限量開搶

迎接2024年到來，位於微風南山48樓的信義區最高空中餐酒吧CÉ LA VI Taipei，推出限量跨年包廂訂位，共有 34個室內外包廂，2023跨年夜訂購價格自40,000元至380,000元，包廂皆搭配套餐餐點與指定酒水（含服務費）。

CÉ LA VI Taipei擁有最著名的戶外私人包廂嵌入式設計，猶如身處度假遊艇般的閒適感，搭配 CÉ LA VI 標誌性紅傘，營造出完美私人空間，且貼心安裝獨立冷暖恆溫空調，感受信義區全方位 360 度景色與奢華戶外用餐體驗。

12月31日當晚預訂包廂，除享有跨年煙火最佳景觀，更可享融合傳統與現代的10道嶄新當代亞洲美食，搭配指定酒水，還有多位國內外知名DJ輪番上陣，音樂放送不間斷。

時尚「DJ Louis」穿著吸睛特有風格的經典正裝，帶著舞曲世界超過30年的經驗展現獨特DJ表演。「DJ MARCO MEI」擅長以Deep House、House以及 Electronic music 等曲風，帶來「歐洲地下派對」氛圍。「DJ DARØ」90年代於加拿大求學，因而接觸到瑞舞文化與 House魅力，熱愛音樂的他，回台後毫不猶豫的踏入 DJ 領域，並始終以堅強實力在行業前線引領風騷。身為House 風格樂團「妮可醬」的創作主腦、編曲及製作大的「DJ Molly Lin」，另以DJ Producer身份，巧妙的掌握舞池脈動，渲染力十足。

來自義大利的「DJ GIORGIO」，為音樂品牌 OURMUZIK 主理人，獨特的法國 House 風格，並擅長各種不同曲風，以製作多首Tech House單曲及地下音樂演出而知名。「DJ ANEW」，對於旋律和節奏有著有別於一般人的靈敏，不拘泥DJ曲風的Open Format演出風格，最要求音樂的格調和質感的細膩度。擅長Tech、Deep、Jackin House 等曲風的「DJ TURQEY」，喜愛在House音樂的節奏裡融入Funk、Disco、Tribal等元素，帶給大家獨特的聽覺體驗。

包廂訂位需事先預付全額，以完成訂位程序，包廂訂位統一撥打專線0909-956-000。非訂桌與包廂散客入場費為每人2,999元，含「ONCOR 響艷都市會所專屬尊榮禮券」，憑券可於期限內，享有凡預訂包廂2小時以上，「包廂費1小時」優惠。此外，入場散客可於跨年活動當天現場兌換3瓶海尼根或3杯特選調酒或3瓶無酒精飲品，也有多樣餐點可另付費選擇；於11月13日前訂購，更可享早鳥優惠票券，每人2,500元，目前已開放KKTIX獨家線上販售。

◎CÉ LA VI Taipei共享跨年時刻2024 ．時間 : 2023年12月31日18:30至2024年1月1日03:30 ．地址 : 台北市信義區松智路17號48樓 https://goo.gl/maps/eZKTKdYRrtt ．包廂訂購專線: 0909-956-000 ．非包廂及散客訂票: https://celavi.kktix.cc/events/iqw5