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躺平族怎麼了？瑪雅霍克拍精品形象「躺」出愜意度假fu

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
被稱為「躺平族」又怎麼了？星二代瑪雅霍克為Prada拍攝Holiday形象視覺，躺平大秀愜意度假感。圖／Prada提供
被稱為「躺平族」又怎麼了？星二代瑪雅霍克為Prada拍攝Holiday形象視覺，躺平大秀愜意度假感。圖／Prada提供

隨著一年來到十一月份，一整年的辛勤似乎也來到了尾聲。Prada推出2023假日廣告形象，邀請了星二代瑪雅霍克（Ｍaya Hawke）、韓星金泰梨、英國演員Louis Partridge與Damson Idris入鏡，以帶有星際、派對聯想的形象視覺，悄悄為假日假期的來臨，輕奢暖身也慶祝。

在一個像是懸空、宛如專業攝影棚內超大閃燈的奇幻球型座椅內，瑪雅霍克、金泰梨、Louis Partridge與Damson Idris四人時而正襟危坐、或斜躺或愜意玩鬧，地板清一色全為方形的黑白拼接大理石磚，背景則是滿天星斗，搭配上銀河星宿或碩大的月亮，帶出無窮無限的想像。值得一提的是，四人的球星座椅各自在外側自反射出藍色、薄荷綠、紅色、粉紅色的亮面視覺，像是象徵著度假時的雀躍能量，也有個人風格的獨一無二。

四人分別身穿了成套雙排扣西裝、帶有白色手工小花勾勒裙擺的黑色連身小禮服、或粉紅色長大衣搭配亮片連身裙，閃耀、也不失雞尾酒派對上需要的隆重性，而身上的包款更是造型亮點。像是Damson Idris分別運用了手拿包或可手提的肩背黑色皮革小包，展現了輕快的機動性，而瑪雅霍克則使用了一款干邑色的Arqué皮革肩背袋，彎月般的圓弧造型並具有金屬扣環、拉鏈等元件，可手提可肩背，在派對、包廂或舞池中，盡情享樂、展現假日自由的歡愉與無拘無束。

亮面皮革肩背包，11萬元。圖／Prada提供
亮面皮革肩背包，11萬元。圖／Prada提供
曾演出《天才少女福爾摩斯》、《叛逆之聲》的英國演員Louis Partridge。圖／Prada提供
曾演出《天才少女福爾摩斯》、《叛逆之聲》的英國演員Louis Partridge。圖／Prada提供
使用Re-Nylon與亮面皮革的黑色肩背包，82,000元。圖／Prada提供
使用Re-Nylon與亮面皮革的黑色肩背包，82,000元。圖／Prada提供
Prada皮革肩背包，肩帶可調整、便利機動。84,000元。圖／Prada提供
Prada皮革肩背包，肩帶可調整、便利機動。84,000元。圖／Prada提供
韓星金泰梨也為Prada拍攝Holiday形象視覺。圖／Prada提供
韓星金泰梨也為Prada拍攝Holiday形象視覺。圖／Prada提供

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