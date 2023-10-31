躺平族怎麼了？瑪雅霍克拍精品形象「躺」出愜意度假fu

隨著一年來到十一月份，一整年的辛勤似乎也來到了尾聲。Prada推出2023假日廣告形象，邀請了星二代瑪雅霍克（Ｍaya Hawke）、韓星金泰梨、英國演員Louis Partridge與Damson Idris入鏡，以帶有星際、派對聯想的形象視覺，悄悄為假日假期的來臨，輕奢暖身也慶祝。

在一個像是懸空、宛如專業攝影棚內超大閃燈的奇幻球型座椅內，瑪雅霍克、金泰梨、Louis Partridge與Damson Idris四人時而正襟危坐、或斜躺或愜意玩鬧，地板清一色全為方形的黑白拼接大理石磚，背景則是滿天星斗，搭配上銀河星宿或碩大的月亮，帶出無窮無限的想像。值得一提的是，四人的球星座椅各自在外側自反射出藍色、薄荷綠、紅色、粉紅色的亮面視覺，像是象徵著度假時的雀躍能量，也有個人風格的獨一無二。