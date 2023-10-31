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香奈兒2023/24度假系列形象 威尼斯海灘捕捉雙面洛杉磯

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒2023/24 Cruise度假系列形象廣告由攝影雙人組Inez & Vinoodh執導。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Cruise度假系列形象廣告由攝影雙人組Inez & Vinoodh執導。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）的2023/24 Cruise度假系列來到了美國洛杉磯，走進了傳奇的派拉蒙電影製片廠，「一方面向風華絕代的電影巨星致敬，一方面重現跳有氧健身操、各式運動和溜直排輪的歡樂景象；一邊是夢想中的造型，一邊是想穿上的款式，而關鍵在於兩者之間的平衡，」香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）解說。

五彩繽紛的配色、閃閃發光的水鑽... 系列包羅萬象，天馬行空，香奈兒品牌歷史與經典符碼隨之共舞。繼大秀於傳奇的派拉蒙電影製片廠舉辦後，香奈兒2023/24 Cruise度假系列形象廣告的拍攝場景移往威尼斯海灘，在攝影雙人組Inez & Vinoodh的鏡頭下，此系列形象廣告視覺就如同一張伴隨遠遊與夢想的邀請函，籃球場、衝浪板、綿延無盡的沙灘……夜幕即將降臨的粉紅晚霞時刻，模特兒Anna Ewers和Loli-Bahia彷彿置身天使之城洛杉磯的夢幻世界，充滿魅力、歡樂且令感官愉悅，讓人心醉神迷。

「Cruise度假系列形象廣告融合洛杉磯的兩種面貌：深受世人喜愛的好萊塢經典電影復古風華魅力，以及威尼斯海灘健康意識盛行的各種運動氛圍。」兩位攝影師解釋道，「Loli與Anna換上藝術總監維吉妮系列作品中精緻時髦的晚裝造型，在威尼斯海灘邊的籃球場與衝浪點拍攝，完美詮釋前述兩種面貌的風格。」

廣告視覺中，不同的世界碰撞出精采火花：金銀絲上衣配搭經典雙色針織開襟衫，生動重現迪斯可舞廳的黃金年代。鑲滿金色亮片的粉紅鑲邊外套輝映亮面皮革長褲的光澤，一款緞面黑色小洋裝點綴著耀眼星星。長版大衣率性地半垂在肩上，露出內搭的粉彩色斜紋軟呢短褲與馬甲式上衣。飾有品牌雙 C LOGO的衝浪板和籃球體現貫穿全系列的運動精神，同時致敬加州的生活型態。

香奈兒2023/24 Cruise度假系列形象廣告讓人彷彿置身洛杉磯的夢幻世界。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Cruise度假系列形象廣告讓人彷彿置身洛杉磯的夢幻世界。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Cruise度假系列將在2023 年11月15日於精品店上市。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Cruise度假系列將在2023 年11月15日於精品店上市。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Cruise度假系列形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Cruise度假系列形象廣告。圖／香奈兒提供

威尼斯 廣告 香奈兒

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