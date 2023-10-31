青年領袖站出來！卡地亞RED CLUB x Cartier獎助倡議家

法國精品卡地亞（Cartier）卡地亞旗下由跨文化企業家組成的國際會員社群「RED CLUB x Cartier」致力扶植懷抱使命感的年輕領袖，表揚對社會有正向改變力量的年輕倡議家的宣布2024年度青年領袖獎（Young Leader Award）正式開跑，即日起開放報名，至2024年1月31日截止，詳細申請資格與線上報名表格請見 https://apply.redclubcartier.com/submit。

該青年領袖獎對象鎖定20至40歲的年輕社會企業家，其領導之企業或非營利組織以改善社會為使命。卡地亞期望藉此獎項支持年輕領袖拓展業務並提高社會各界關注度；考量當地環境與社會議題，以及科技對開創永續未來的重要性與日俱增，2024年獎項主題定為「科技賦能永續未來」（Tech for a Sustainable Future），聚焦技術導向的新興解決方案。

2024年度青年領袖獎由 RED CLUB x Cartier SEAO（東南亞與大洋洲）分會主辦，並於今年10 月22日至24日在新加坡舉行特別活動，廣邀企業家、學者和媒體等各領域創革者，一同見證2024年青年領袖獎順利啟動。前四名青年領袖候選人的名單將於2024年六月公佈，並於2024年十月新加坡頒獎典禮上揭曉最後贏家。得獎者將獲頒50,000歐元獎金，其餘三位候選人分別獲得10,000歐元。得獎者還能參加本屆合作學術單位新加坡國立大學和雪梨大學商學院特別規劃的輔導課程，獲得國際交流與媒體曝光機會，以及RED CLUB x Cartier社群成員提供的專案指導與培訓。