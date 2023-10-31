快訊

博士生月領7萬獎學金跳票！砸錢救高教斷層學界憂1現象

林口熱點房價直逼新莊、三重 房仲建議買這區CP值最好

大選激戰！日學者預言「他」當選總統機率最高 民進黨立委恐難過半數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青年領袖站出來！卡地亞RED CLUB x Cartier獎助倡議家

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
卡地亞RED CLUB x Cartier 2024年度青年領袖獎鎖定20至40歲的年輕社會企業家，其領導之企業或非營利組織以改善社會為使命。圖／卡地亞提供
卡地亞RED CLUB x Cartier 2024年度青年領袖獎鎖定20至40歲的年輕社會企業家，其領導之企業或非營利組織以改善社會為使命。圖／卡地亞提供

法國精品卡地亞（Cartier）卡地亞旗下由跨文化企業家組成的國際會員社群「RED CLUB x Cartier」致力扶植懷抱使命感的年輕領袖，表揚對社會有正向改變力量的年輕倡議家的宣布2024年度青年領袖獎（Young Leader Award）正式開跑，即日起開放報名，至2024年1月31日截止，詳細申請資格與線上報名表格請見 https://apply.redclubcartier.com/submit

該青年領袖獎對象鎖定20至40歲的年輕社會企業家，其領導之企業或非營利組織以改善社會為使命。卡地亞期望藉此獎項支持年輕領袖拓展業務並提高社會各界關注度；考量當地環境與社會議題，以及科技對開創永續未來的重要性與日俱增，2024年獎項主題定為「科技賦能永續未來」（Tech for a Sustainable Future），聚焦技術導向的新興解決方案。

2024年度青年領袖獎由 RED CLUB x Cartier SEAO（東南亞與大洋洲）分會主辦，並於今年10 月22日至24日在新加坡舉行特別活動，廣邀企業家、學者和媒體等各領域創革者，一同見證2024年青年領袖獎順利啟動。前四名青年領袖候選人的名單將於2024年六月公佈，並於2024年十月新加坡頒獎典禮上揭曉最後贏家。得獎者將獲頒50,000歐元獎金，其餘三位候選人分別獲得10,000歐元。得獎者還能參加本屆合作學術單位新加坡國立大學和雪梨大學商學院特別規劃的輔導課程，獲得國際交流與媒體曝光機會，以及RED CLUB x Cartier社群成員提供的專案指導與培訓。

2019年開始設立的RED CLUB x Cartier，協助社群內全球企業家開拓人脈，交流經驗，提 升知名度和發起志在改變世界的倡議。社群範圍從最初的巴黎、米蘭和倫敦，到2021年拓展至莫斯科與東京，2022年進一步擴大至雪梨、巴塞隆納、新加坡、杜拜、台北和北美，集結一眾來自各行各業的有志之士。

卡地亞RED CLUB x Cartier 2024年度青年領袖獎自即日起至2024年一月31日止開放申請。圖／卡地亞提供
卡地亞RED CLUB x Cartier 2024年度青年領袖獎自即日起至2024年一月31日止開放申請。圖／卡地亞提供
卡地亞RED CLUB x Cartier 2024年度青年領袖獎2024年獎項主題定為「科技賦能永續未來」，聚焦技術導向的新興解決方案。圖／卡地亞提供
卡地亞RED CLUB x Cartier 2024年度青年領袖獎2024年獎項主題定為「科技賦能永續未來」，聚焦技術導向的新興解決方案。圖／卡地亞提供

青年 新加坡

延伸閱讀

女粉丟內衣致敬 周湯豪溼透被拱脫衣

魔幻森林與世界精品相會！新加坡新旅行 找到好眠之秘

新田真劍佑第一次來台 到珍奶發源地台中「已喝5杯」

徐若瑄台中卡地亞跑趴：正為明年新專輯狂寫歌

相關新聞

全台唯一！刺客義大利麵用煎的 PASTAIO內湖店獨賣

聽過用煎的「刺客義大利麵」（Spaghetti all' Assassina）嗎？PASTAIO引領義大利麵風潮，重現這...

微風精品線上雙11 國際精品輸碼再享8.4折優惠

電商雙11促銷大檔開跑，微風精品線上BREEZEONLINE雙11檔期11月1日正式開跑，共為期24天。為慶祝成軍三周年...

佳繽旅遊攜手教父牛排 探索5特殊行程贈米其林星級套餐

看準台灣人喜愛美食，長期經營高端市場的佳繽旅遊今年首度與米其林星級的教父牛排餐飲合作，即日起凡於佳繽線上旅展期間報名五大...

青年領袖站出來！卡地亞RED CLUB x Cartier獎助倡議家

法國精品卡地亞（Cartier）卡地亞旗下由跨文化企業家組成的國際會員社群「RED CLUB x Cartier」致力扶...

The North Face必收Parka羽絨外套 新剪裁、新配色禦寒機能再提升

除了潮流人士最愛的Nuptse外套之外，The North Face（簡稱TNF）旗下另有Parka羽絨外套同樣很經典，今年更迎來問世50周年，於是推出新剪裁、新配色款式，搭配550蓬鬆度RDS認證鵝絨填充，禦寒機能向上提升！

桃園大江購物中心「美食周年慶」55家餐飲優惠一連30天

餐廳、美食街選擇多元，加上好停車、全年停車免費的優勢，大江購物中心是桃園人假日喜愛出沒的熱點，大江購物中心11月1日起集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。