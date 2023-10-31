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The North Face必收Parka羽絨外套 新剪裁、新配色禦寒機能再提升

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
The North Face旗下Parka羽絨外套同樣很經典，迎來問世50周年，於是推出新剪裁、新配色款式，搭配550蓬鬆度RDS認證鵝絨填充，禦寒機能向上提升！圖／The North Face提供
The North Face旗下Parka羽絨外套同樣很經典，迎來問世50周年，於是推出新剪裁、新配色款式，搭配550蓬鬆度RDS認證鵝絨填充，禦寒機能向上提升！圖／The North Face提供

除了潮流人士最愛的Nuptse外套之外，The North Face（簡稱TNF）旗下另有Parka羽絨外套同樣很經典，今年更迎來問世50周年，於是推出新剪裁、新配色款式，搭配550蓬鬆度RDS認證鵝絨填充，禦寒機能向上提升！

融合服裝機能直球對決各種戶外嚴苛環境挑戰的Parka羽絨外套，今年新款採用寬鬆剪裁及550蓬鬆度RDS認證鵝絨填充，加上Windwall™️防風科技及DWR防潑水處理，保暖性高且防護性更強。自帶抽繩和繩鎖扣的可調節三片式固定風帽保護頭部不受秋冬突來的冷風侵襲，內置帶安全拉鍊的胸袋，貼身放置隨身小物更安心。除了機能齊備，色系上更帶來凍土紫新色，提醒探索者們帶著好奇心擁抱挑戰，無懼探索冬日群山。

義大利奢華機能品牌Moncler則推出與前衛藝術家Daniel Arsham合作的限量服飾。圖／Moncler提供
義大利奢華機能品牌Moncler則推出與前衛藝術家Daniel Arsham合作的限量服飾。圖／Moncler提供

另外，義大利奢華機能品牌Moncler則推出了與前衛藝術家Daniel Arsham合作的限量服飾，包括羽絨背心、夾克、高領毛衣、圍巾以及飾有Moncler和國際米蘭Logo帽款。Moncler跟國際米蘭足球俱樂部（Inter Milan）的聯名系列迎來第三季，不同的是還有Daniel Arsham來加持。之所以會有這次的聯名，Daniel Arsham分享到8年前時常到米蘭工作，不僅結識了Moncler的經營者，還成為國際米蘭的球迷，因此除了特別推出一系列限量版輕盈羽絨外套之外，其中襯衫夾克還採用Moncler經典绗縫尼龍面料，綴飾國際米蘭經典蛇形標誌、Moncler的M字標識和Daniel Arsham的交叉A字圖案等品牌識別，成為球員們的最愛之一。

The North Face今年新款Parka羽絨外套採用寬鬆剪裁及550蓬鬆度RDS認證鵝絨填充，加上Windwall™️防風科技及DWR防潑水處理，保暖性高且防護性更強。圖／The North Face提供
The North Face今年新款Parka羽絨外套採用寬鬆剪裁及550蓬鬆度RDS認證鵝絨填充，加上Windwall™️防風科技及DWR防潑水處理，保暖性高且防護性更強。圖／The North Face提供

Inter x Moncler by Arsham夾克，採用經典绗縫尼龍面料，綴飾國際米蘭經典蛇形標誌、Moncler的M字標識和Daniel Arsham的交叉A字圖案等品牌識別。圖／Moncler提供
Inter x Moncler by Arsham夾克，採用經典绗縫尼龍面料，綴飾國際米蘭經典蛇形標誌、Moncler的M字標識和Daniel Arsham的交叉A字圖案等品牌識別。圖／Moncler提供

The North Face秋冬男款Parka羽絨外套，16,380元。圖／The North Face提供
The North Face秋冬男款Parka羽絨外套，16,380元。圖／The North Face提供

The North Face女款豆沙粉簡約品牌印花圓領杉，2,880元。圖／The North Face提供
The North Face女款豆沙粉簡約品牌印花圓領杉，2,880元。圖／The North Face提供

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