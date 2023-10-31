快訊

指柯文哲要公平「其實卡住一切」 趙少康曝藍白整合關鍵：否則最後全落空

ETF人氣王配息出爐！00878再度開出0.35元、單季殖利率達1.7％

從抖音爆紅！小學生流行玩「蘿蔔刀」 少保官：學校要做好這件事

廣藝劇場No.5「徽因」巡演最終站高雄、嘉義登場 最低票價8折起！

聯合新聞網／ 聯合數位文創
蕭景鴻(阿弟)表示「徽因」可能是近期演出的最後一部音樂劇，邀請觀眾進劇場支持。圖/廣藝基金會提供
蕭景鴻(阿弟)表示「徽因」可能是近期演出的最後一部音樂劇，邀請觀眾進劇場支持。圖/廣藝基金會提供

經典好戲，邀您一年一會。臺韓合創音樂劇、廣藝劇場No.5「徽因」最終巡演獻給高雄、嘉義，11/4、11/5在高雄衛武營戲劇院，12/23在嘉義縣表演藝術中心隆重登場。其中主演之一，偶像男團「Energy」的蕭景鴻（阿弟）表示，這可能是他短期內最後一次演出音樂劇，也讓這齣精彩好戲更別具意義，戲迷們得把握難得機會。熱銷加碼最低8折起，更多優惠資訊請至 OPENTIX售票頁面查詢。

由廣藝基金會與聯合數位文創共同主辦，與韓國知名劇場導演徐在亨，「與神同行─陽世篇」韓國音樂劇名作編劇的韓雅凜（A-Reum）攜手合作，跨國合作、備受矚目的「徽因」，2021年11月在台中國家歌劇院首演後佳評如潮，去年7月在台北國家戲劇院演出大受觀眾好評，延續口碑氣勢，今年移師高雄、嘉義巡演最終鉅獻。其中韓雅凜將來台出席11月4日下午場的演後座談，分享本劇的創作心得與製作祕辛。

「徽因」全劇透過四封書信，運用22首原創歌曲，以音樂劇形式重新詮釋，林徽因與愛慕她的三個男人，共同交織出一段充滿詩、建築、藝術，愛與友情的傳奇生命故事。

廣藝基金會與韓國頂尖音樂劇團隊強強聯手，跨國共製「徽因」，以22首原創歌曲重釋民國才女的傳奇生命故事。圖/廣藝基金會提供
廣藝基金會與韓國頂尖音樂劇團隊強強聯手，跨國共製「徽因」，以22首原創歌曲重釋民國才女的傳奇生命故事。圖/廣藝基金會提供

黃金團隊打造「徽因」，帶來更極致的音樂劇體驗。由臺灣導演韋以丞、音樂總監暨詞曲創作由「C MUSICAL」製作的藝術總監張芯慈擔綱外，演員陣容也相當堅強，有「LPC」一人飾演多角的音樂劇演員陳品伶、「超級星光大道」的舞王周定緯、以「茶金」奪下金鐘女配角的實力派演員李杏、偶像男團「Energy」的蕭景鴻（阿弟）、新生代偶像劇演員鍾政均等領銜主演。

廣藝基金會執行長楊忠衡與聯合數位文創董事長李彥甫，兩人都相當看好「徽因」一劇，未來在舞台上必然可長可久，楊忠衡指出，「徽因」一劇的背景時空宛若「浪漫的彼岸」，經過臺韓主創團隊賦予不同的解讀、詮釋，體現出攸關當代女性地位、對於未來渴求的浪漫情懷，且提煉出值得現代人們取法的本質與精神。

「每個演員真的都很能唱，他們的歌聲渲染了這整個故事。」躍演藝術總監曾慧誠真心推薦外，藝人林柏宏深受感動「非常喜歡女主角品伶的演出和歌聲！很多橋段非常困難，她都詮釋得很好」知名演員／主持人 郭子乾也大讚「徽因對生命的尊重、自由的信仰，都是典範的自由女性，她勇敢面對困難，與時代抗爭，就像是一道光，展現了明天的希望。」

引頸期盼多時的臺韓合創音樂劇「徽因」，進劇場來共同見證，民初文人的浪漫與不朽的愛戀！熱銷加碼最低8折起；四人套票，不限場次揪團享8折，廣藝會員、學生享85折優惠，詳細購票訊息請上 OPENTIX售票頁面查詢。

音樂劇 劇場 嘉義

延伸閱讀

一年四訪寶島！MAMAMOO+宣布12月唱進高雄

劇場瘋推理！盜火劇團12月推「懸疑三部曲」取材社會案件

專人服務吃和牛！乾杯「黑毛屋招待所」插旗嘉義

WOW！Kaohsiung 觀光局組高雄隊曼谷搶泰客

相關新聞

極簡教母Phoebe Philo正式回歸 Daniel Lee、Peter Do出來請安啊！

如果要把時尚風格畫分出流派，那麼Phoebe Philo會是在光譜上屬於簡約的那一邊，而且是好看又好買的。因此影響了許多後進設計師，包括現任Burberry的創意總監Daniel Lee、接下Helmut Lang兵符的Peter Do等人，而且回推他們的時尚職涯，都還得喊Phoebe Philo一聲「師父好！」

廣藝劇場No.5「徽因」巡演最終站高雄、嘉義登場 最低票價8折起！

經典好戲，邀您一年一會。臺韓合創音樂劇、廣藝劇場No.5「徽因」最終巡演獻給高雄、嘉義，11/4、11/5在高雄衛武營戲劇院，12/23在嘉義縣表演藝術中心隆重登場。其中主演之一，偶像男團「Energy」的蕭景鴻（阿弟）表示，這可能是他短期內最後一次演出音樂劇，也讓這齣精彩好戲更別具意義，戲迷們得把握難得機會。熱銷加碼最低8折起，更多優惠資訊請至OPENTIX售票頁面查詢。

誠品480讓書店風景美得像幅畫 新店「大師開講」重磅登場

誠品生活新店開幕後，除了為新店人帶來更多零售、餐飲選擇外，也持續注入藝文能量，除了開幕首展「AI靈感大師：澳洲3D光影觸...

寶可夢「3D豪華球悠遊卡」11月1日開放限時預購！Pinkoi雙11再享免運優惠

寶可夢粉絲許願成功！精靈球悠遊卡推出第5款「寶可夢造型悠遊卡—3D豪華球」，豪華球設計忠於原作、以全新3D開模製作，保留...

Balenciaga首發！Skiwear系列 極地雪場大秀機能潮

冬季的腳步近了，不少人也計畫著前往歐洲或亞洲高緯度國家進行包含滑雪玩樂的長假。Balenciaga近日首次推出Balen...

7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」花香耶加雪菲新登場！11月限時優惠快搶喝

7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」今年拓點突破6,000家新里程碑，實踐讓精品咖啡生活化目標，已成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。