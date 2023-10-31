廣藝劇場No.5「徽因」巡演最終站高雄、嘉義登場 最低票價8折起！

經典好戲，邀您一年一會。臺韓合創音樂劇、廣藝劇場No.5「徽因」最終巡演獻給高雄、嘉義，11/4、11/5在高雄衛武營戲劇院，12/23在嘉義縣表演藝術中心隆重登場。其中主演之一，偶像男團「Energy」的蕭景鴻（阿弟）表示，這可能是他短期內最後一次演出音樂劇，也讓這齣精彩好戲更別具意義，戲迷們得把握難得機會。熱銷加碼最低8折起，更多優惠資訊請至 OPENTIX售票頁面 查詢。

由廣藝基金會與聯合數位文創共同主辦，與韓國知名劇場導演徐在亨，「與神同行─陽世篇」韓國音樂劇名作編劇的韓雅凜（A-Reum）攜手合作，跨國合作、備受矚目的「徽因」，2021年11月在台中國家歌劇院首演後佳評如潮，去年7月在台北國家戲劇院演出大受觀眾好評，延續口碑氣勢，今年移師高雄、嘉義巡演最終鉅獻。其中韓雅凜將來台出席11月4日下午場的演後座談，分享本劇的創作心得與製作祕辛。

「徽因」全劇透過四封書信，運用22首原創歌曲，以音樂劇形式重新詮釋，林徽因與愛慕她的三個男人，共同交織出一段充滿詩、建築、藝術，愛與友情的傳奇生命故事。

廣藝基金會與韓國頂尖音樂劇團隊強強聯手，跨國共製「徽因」，以22首原創歌曲重釋民國才女的傳奇生命故事。圖/廣藝基金會提供

黃金團隊打造「徽因」，帶來更極致的音樂劇體驗。由臺灣導演韋以丞、音樂總監暨詞曲創作由「C MUSICAL」製作的藝術總監張芯慈擔綱外，演員陣容也相當堅強，有「LPC」一人飾演多角的音樂劇演員陳品伶、「超級星光大道」的舞王周定緯、以「茶金」奪下金鐘女配角的實力派演員李杏、偶像男團「Energy」的蕭景鴻（阿弟）、新生代偶像劇演員鍾政均等領銜主演。

廣藝基金會執行長楊忠衡與聯合數位文創董事長李彥甫，兩人都相當看好「徽因」一劇，未來在舞台上必然可長可久，楊忠衡指出，「徽因」一劇的背景時空宛若「浪漫的彼岸」，經過臺韓主創團隊賦予不同的解讀、詮釋，體現出攸關當代女性地位、對於未來渴求的浪漫情懷，且提煉出值得現代人們取法的本質與精神。

「每個演員真的都很能唱，他們的歌聲渲染了這整個故事。」躍演藝術總監曾慧誠真心推薦外，藝人林柏宏深受感動「非常喜歡女主角品伶的演出和歌聲！很多橋段非常困難，她都詮釋得很好」知名演員／主持人 郭子乾也大讚「徽因對生命的尊重、自由的信仰，都是典範的自由女性，她勇敢面對困難，與時代抗爭，就像是一道光，展現了明天的希望。」