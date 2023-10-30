「7-ELEVEN Day購物節」消費滿千最高現折200元 隨取卡免抽直接放大10%
迎戰雙11購物旺季，7-ELEVEN線上線下齊推出「7-ELEVEN Day購物節」活動，自11月7日起限時6天，串聯門市、安心取、i預購、iOPEN Mall推出多重優惠，對OPEN POINT會員大送好康。
7-ELEVEN安心取自11月3日起搶先推出「門市取貨送滿額立折優惠券」活動，消費者於11月12日前就近到逾6,800家門市領取網購包裹，1件包裹即可獲得1張優惠券，可於11月10日至11月15日止，至7-ELEVEN購買指定商品單筆購物滿250元即可使用乙張直接立折25元，還可累折。使用icash Pay或指定銀行信用卡結帳，單筆滿500元立折50元、滿1,000元立折100元，單筆結帳金額超過1,000元再加贈好禮5選1。
11月7日至11月12日12大品類指定品項皆享任選2件7.9折、4件7.5折，包括思樂冰、酷聖石複合店、哈根達斯等，還可再搭配滿額立折活動；而霜淇淋則是持icash Pay直接享有爆殺買1送1優惠。同時推出全新「7-ELEVEN Day隨取卡」，每張卡售價1,000元，直接內建1,100元購物金，放大回饋率10%。
7-ELEVEN i預購平台即日起至11月23日推出「7-ELEVEN Day狂歡購物節」活動，全館天天免運，嚴選商品最低111元起、精選小家電只要599元起及多款指定商品買1送1或買1送多等超值優惠。購買指定商品最高可享11% OPEN POINT點數，部分商品加碼再送711點、111點OPEN POINT超值回饋；11月12日前全用戶單筆消費滿1000元，結帳使用AFTEE支付輸碼「AFTEE」立享現折150元。iOPEN Mall購物商城自11月7日至11月13日止，則是主打「7-ELEVEN安心取取件免運」、「指定店家結帳最高贈1111點數」、「下單贈1111折價券」三重活動刺激買氣。
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