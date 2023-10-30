「7-ELEVEN Day購物節」消費滿千最高現折200元 隨取卡免抽直接放大10%

迎戰雙11購物旺季，7-ELEVEN線上線下齊推出「7-ELEVEN Day購物節」活動，自11月7日起限時6天，串聯門市、安心取、i預購、iOPEN Mall推出多重優惠，對OPEN POINT會員大送好康。

7-ELEVEN安心取自11月3日起搶先推出「門市取貨送滿額立折優惠券」活動，消費者於11月12日前就近到逾6,800家門市領取網購包裹，1件包裹即可獲得1張優惠券，可於11月10日至11月15日止，至7-ELEVEN購買指定商品單筆購物滿250元即可使用乙張直接立折25元，還可累折。使用icash Pay或指定銀行信用卡結帳，單筆滿500元立折50元、滿1,000元立折100元，單筆結帳金額超過1,000元再加贈好禮5選1。

11月7日至11月12日12大品類指定品項皆享任選2件7.9折、4件7.5折，包括思樂冰、酷聖石複合店、哈根達斯等，還可再搭配滿額立折活動；而霜淇淋則是持icash Pay直接享有爆殺買1送1優惠。同時推出全新「7-ELEVEN Day隨取卡」，每張卡售價1,000元，直接內建1,100元購物金，放大回饋率10%。