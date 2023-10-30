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威迷快收！OMAR「八歌浪限定款」11月起限量開搶

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
歡慶南投酒廠建立威士忌蒸餾工場15周年，臺灣菸酒公司推出OMAR單一麥芽威士忌（波本花香、雪莉果乾、煙燻焦香）八歌浪限定款。圖／臺灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
歡慶南投酒廠建立威士忌蒸餾工場15周年，臺灣菸酒公司推出OMAR單一麥芽威士忌（波本花香、雪莉果乾、煙燻焦香）八歌浪限定款。圖／臺灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歡慶南投酒廠建立威士忌蒸餾工場15周年，臺灣菸酒公司特別與《八歌浪Pakelang》專輯跨界合作，以OMAR單一麥芽威士忌（波本花香、雪莉果乾、煙燻焦香）為基礎，經調酒師巧手調和高年份威士忌，配方升級推出「OMAR單一麥芽系列威士忌（八歌浪限定款）」，建議售價分別為1,200元、1,300元及1,350元，自11月2日起至11月13日止於全台7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK等4大便利超商開放預購，並於11月底前於OMAR威士忌館、台酒直營便利店、各酒廠產品推廣中心及各大酒專通路陸續上架。

《八歌浪Pakelang》專輯由阿美族古調吟唱團體「蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊」及「董事長樂團」合作錄製而成，專輯裝幀設計由設計師李政瀚跟于薇操刀，並於2022年榮獲「第64屆葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎」，為台灣首度獲獎，創下台灣音樂史紀錄。

「八歌浪Pakelang」在阿美族語中，表示豐收或工作告一段落之後舉行的慶典，專輯設計概念從台灣東部海岸為出發點，融入第一代團長郭英男與阿美族人們昂首高歌的意象，令人感受到海島上澎湃且生動豐富的音樂元素。

「OMAR單一麥芽威士忌（波本花香）（八歌浪限定款）」之包裝設計以《八歌浪Pakelang》專輯封面視覺進行延伸，溫柔起伏的海浪就像層層堆疊的香氣，以海洋民族的冒險精神，將屬於台灣的味道推向世界。酒液則融入高酒齡波本桶及美國白橡木桶等元素，展現出香甜麥香及優雅的花香，交映鳳梨、芒果等熱帶水果香氣，尾韻中長回甘，值得再三品味。

「OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾）（八歌浪限定款）」之包裝設計以《八歌浪Pakelang》專輯最初的概念設計加以編修，猶如台灣人溫暖、親切的包容力，展現著奔放充滿生命力的文化多元性。酒液以6年雪莉桶(Solera System Sherry Butt)為主基調，更經調酒師嚴選調入熟成9年以上珍稀雪莉桶（Solera System Sherry Butt）原酒，呈現香甜果乾、蜜餞及牛奶糖風味，尾韻濃郁而悠長。

「OMAR單一麥芽威士忌（煙燻焦香）（八歌浪限定款）」之包裝設計則以《八歌浪Pakelang》專輯內頁層層堆疊的圖案進行視覺延伸，象徵微醺過後的吟唱聲乘著風穿過山脈、平原、海洋，豐富的韻味繚繞在台灣這片美麗的土地。酒液以4年以上優質波本桶及泥煤波本桶為主，另增添泥煤新橡木桶提升整體甜香煙燻調性，輕盈花香、烤番薯及龍眼木香氣，融合甘蔗和煙燻口感，展現出優雅的輕泥煤風格。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「OMAR單一麥芽威士忌（波本花香）（八歌浪限定款）」包裝設計象徵以海洋民族的冒險精神，將屬於台灣的味道推向世界。圖／臺灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「OMAR單一麥芽威士忌（波本花香）（八歌浪限定款）」包裝設計象徵以海洋民族的冒險精神，將屬於台灣的味道推向世界。圖／臺灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「OMAR單一麥芽威士忌（煙燻焦香）（八歌浪限定款）」包裝設計象徵微醺過後的吟唱聲乘著風穿過山脈、平原、海洋。圖／臺灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「OMAR單一麥芽威士忌（煙燻焦香）（八歌浪限定款）」包裝設計象徵微醺過後的吟唱聲乘著風穿過山脈、平原、海洋。圖／臺灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾）（八歌浪限定款）」包裝設計展現著奔放充滿生命力的文化多元性。圖／臺灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾）（八歌浪限定款）」包裝設計展現著奔放充滿生命力的文化多元性。圖／臺灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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