快訊

疑勾結毒犯涉貪！北市警遭檢方搜索約談 士林分局回應了

國有地上權開標 曾買下乖乖的「他」砸16億元掃南部3土地

總統大選最新民調／賴清德下滑6.3個百分點 侯友宜支持度領先柯文哲

跟著凍齡女神許路兒挑選包包 可手提、可肩背百搭又實用！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
許路兒演繹Gianni Chiarini Dua中型手提肩背包。圖／Gianni Chiarini提供
許路兒演繹Gianni Chiarini Dua中型手提肩背包。圖／Gianni Chiarini提供

義大利皮具品牌Gianni Chiarini以日常奢華為理念，運用簡約設計，搭配高質感皮革，打造Dua手提肩背包，以剛中帶柔的幾何線條詮釋當代女性風格。讓凍齡女神許路兒一眼就愛上，無論是質感還是率性都造型能搭配，並釋出美照使人看了賞心悅目。

許路兒曝光以淡灰色溫柔點亮秋日的茶色造型示範Dua包包穿搭，雙功能可以手提或是肩背，加上可扣起收緊或放開展延的包口設計，凸顯包款多元的使用方式，與柔軟但仍具有挺度的皮革特性，配置額外選購的山形織紋背帶之後，散發一股率性自在的時髦感，無論上班、約會都能顯得有型。而且Dua包包有小型、中型、大型共3種尺寸，提供輕盈精緻，具絲滑和啞光質地的絲紋皮革，或是觸感柔軟、霧面與雙氣泡大粒面紋理皮革款式，並有多達9種顏色選項，為秋冬穿搭帶來活力並提升個人品味。

許路兒演繹Gianni Chiarini Dua中型手提肩背包。圖／Gianni Chiarini提供
許路兒演繹Gianni Chiarini Dua中型手提肩背包。圖／Gianni Chiarini提供

全球最大皮革供應商的ECCO不僅有鞋履產品，更將相同工藝延伸至包款配件上，透過鞣革技術，使皮革也能像布料一樣展現明亮色彩，像是光譜黃、蘋果綠、土耳其藍及寶藍色等包款，成為點亮暗色系穿搭必備單品。同時ECCO藉由烙印工法使皮革呈現多樣圖騰，展現簡約又別緻的巧思；秋冬系列不只有小廢包、手機包，也有大容量的托特包與後背包，秉持簡約與實用功能，每款包都擁有多元收納空間並且能用多種不同的方式配搭，讓人能夠騰出雙手、自由不受拘束地行動。

許路兒演繹Gianni Chiarini Dua中型手提肩背包。圖／Gianni Chiarini提供
許路兒演繹Gianni Chiarini Dua中型手提肩背包。圖／Gianni Chiarini提供

ECCO Tote Padded托特包，19,980元。圖／ECCO提供
ECCO Tote Padded托特包，19,980元。圖／ECCO提供

ECCO Pot Bag Oversized Finger Print提把斜背包，8,380元。圖／ECCO提供
ECCO Pot Bag Oversized Finger Print提把斜背包，8,380元。圖／ECCO提供

Gianni Chiarini Dua小型手提肩背包，7,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Dua小型手提肩背包，7,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Dua大型手提肩背包，16,200元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Dua大型手提肩背包，16,200元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Dua小型手提肩背包，7,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Dua小型手提肩背包，7,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Dua中型手提肩背包，12,600元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Dua中型手提肩背包，12,600元。圖／Gianni Chiarini提供

ECCO Weeble Bag Wave半圓型包，12,980元。圖／ECCO提供
ECCO Weeble Bag Wave半圓型包，12,980元。圖／ECCO提供

義大利

延伸閱讀

桃消新血萬聖換裝變身 親子玩AR遊戲模擬火場防災逃生

李奧納多與女友愛得濃烈　Vittoria Ceretti「手伸進去男友內褲裡面抓屁屁」全被拍

台灣海蒂克隆！莫莉萬聖節一年比一年還猛　今年神還原「白雪公主巫婆」嚇壞一堆人

入伍兩個月變這樣！李到晛不甩公司「禁舞令」跳得超開心　平頭造型曝光網笑稱：有點俗

相關新聞

6度蟬聯米其林1星 LONGTAIL秋季新菜登場

連續6年獲得米其林一星肯定的LONGTAIL餐廳酒吧，即日起推出全新秋季品味菜單（tasting menu），以秋季腴美...

跟著凍齡女神許路兒挑選包包 可手提、可肩背百搭又實用！

義大利皮具品牌Gianni Chiarini以日常奢華為理念，運用簡約設計，搭配高質感皮革，打造Dua手提肩背包，以剛中帶柔的幾何線條詮釋當代女性風格。讓凍齡女神許路兒一眼就愛上，無論是質感還是率性都造型能搭配，並釋出美照使人看了賞心悅目。

特殊旅遊團「愈貴愈賣」！佳繽參團送教父牛排客製餐飲

主打海外特殊旅遊線路的佳繽旅遊，今年創立十周年，宣布將進駐「2023 ITF台北國際旅展」中美洲經貿辦事處設攤，即起至1...

買6送3！Mister Donut「GODIVA甜甜圈」甜蜜新登場

連鎖甜甜圈品牌「Mister Donut」與比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」再度合作，以「世界旅行」為設計概念，...

開雙B車也能帥穿「雙B」聯名外套？Barbour首度攜手合作Baracuta！

英國皇室愛牌Barbour首度攜手同樣為英倫品牌的Baracuta，雙強合作更被網友形容成是服裝界的「雙B」，所推出聯名系列限量油布外套更是硬派風格穿搭者必收藏！

蝦皮購物「11.11最強購物節」狂送百萬旅遊金 每人11張免運券買好買滿

疫後國外旅遊市場大爆發，繼去年雙11推出「1年搭機免運」的超狂好禮之後，蝦皮購物今年「11.11最強購物節」再跨界攜手雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。