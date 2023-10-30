跟著凍齡女神許路兒挑選包包 可手提、可肩背百搭又實用！

義大利皮具品牌Gianni Chiarini以日常奢華為理念，運用簡約設計，搭配高質感皮革，打造Dua手提肩背包，以剛中帶柔的幾何線條詮釋當代女性風格。讓凍齡女神許路兒一眼就愛上，無論是質感還是率性都造型能搭配，並釋出美照使人看了賞心悅目。

許路兒曝光以淡灰色溫柔點亮秋日的茶色造型示範Dua包包穿搭，雙功能可以手提或是肩背，加上可扣起收緊或放開展延的包口設計，凸顯包款多元的使用方式，與柔軟但仍具有挺度的皮革特性，配置額外選購的山形織紋背帶之後，散發一股率性自在的時髦感，無論上班、約會都能顯得有型。而且Dua包包有小型、中型、大型共3種尺寸，提供輕盈精緻，具絲滑和啞光質地的絲紋皮革，或是觸感柔軟、霧面與雙氣泡大粒面紋理皮革款式，並有多達9種顏色選項，為秋冬穿搭帶來活力並提升個人品味。

許路兒演繹Gianni Chiarini Dua中型手提肩背包。圖／Gianni Chiarini提供

全球最大皮革供應商的ECCO不僅有鞋履產品，更將相同工藝延伸至包款配件上，透過鞣革技術，使皮革也能像布料一樣展現明亮色彩，像是光譜黃、蘋果綠、土耳其藍及寶藍色等包款，成為點亮暗色系穿搭必備單品。同時ECCO藉由烙印工法使皮革呈現多樣圖騰，展現簡約又別緻的巧思；秋冬系列不只有小廢包、手機包，也有大容量的托特包與後背包，秉持簡約與實用功能，每款包都擁有多元收納空間並且能用多種不同的方式配搭，讓人能夠騰出雙手、自由不受拘束地行動。

許路兒演繹Gianni Chiarini Dua中型手提肩背包。圖／Gianni Chiarini提供

ECCO Tote Padded托特包，19,980元。圖／ECCO提供

ECCO Pot Bag Oversized Finger Print提把斜背包，8,380元。圖／ECCO提供

Gianni Chiarini Dua小型手提肩背包，7,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Dua大型手提肩背包，16,200元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Dua小型手提肩背包，7,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Dua中型手提肩背包，12,600元。圖／Gianni Chiarini提供