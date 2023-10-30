買6送3！Mister Donut「GODIVA甜甜圈」甜蜜新登場

連鎖甜甜圈品牌「Mister Donut」與比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」再度合作，以「世界旅行」為設計概念，推出6款全新精品巧克力甜甜圈，還有限量推出的「GODIVA甜甜圈旅行頸枕」，將於10月31日開賣。活動期間，還可享指定商品「買6送3」的限時優惠。

Mister Donut與GODIVA的合作已經邁入第3年，今年將波堤圈、花形波堤，以及新登場的酥鬆酷朗、爆餡布朗尼，各別結合特色食材，打造出6款精品巧克力甜甜圈，也代表著比利時、美國、日本等5個不同在地意象。其中「GODIVA 紅櫻桃布朗尼熔岩蛋糕」選用新亮相的爆餡布朗尼熔岩蛋糕，內含濃稠的甘納許，並以酸甜的紅櫻桃果餡、苦甜巧克力風味鮮奶油、鹹香起司可可醬搭配，每顆109元。「GODIVA 焦糖脆餅可可酷朗」則是將新登場的酥鬆酷朗剖半，並且擠上焦糖餅乾抹醬，並與苦甜巧克力風味鮮奶油交織，每顆109元。此外，還有「GODIVA 經典可可波堤圈」、「GODIVA 柚子檸檬波堤圈」、「GODIVA 栗子花型波堤」、「GODIVA 烏龍可可波堤圈」同步登場。

不僅是聯名款甜甜圈，Mister Donut以日本進口的招牌可可醬結合Q彈波堤及全新可可多拿滋，推出5款可可季商品，包括「可可碎粒波堤」、「生可可波堤」、「花生可可波堤」、「雙層可可多拿滋」與「榛果可可多拿滋」。同時Mister Donut與GODIVA也聯名推出可翻轉的「GODIVA甜甜圈旅行頸枕」，選用波堤甜甜圈作為造型頸枕，還可翻轉成GODIVA心型巧克力巧克力、作為抱枕使用。凡購買一款聯名甜甜圈，即可加價499元購買，售完為止。