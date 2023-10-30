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買6送3！Mister Donut「GODIVA甜甜圈」甜蜜新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
GODIVA甜甜圈旅行頸枕。圖／Mister Donut提供
GODIVA甜甜圈旅行頸枕。圖／Mister Donut提供

連鎖甜甜圈品牌「Mister Donut」與比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」再度合作，以「世界旅行」為設計概念，推出6款全新精品巧克力甜甜圈，還有限量推出的「GODIVA甜甜圈旅行頸枕」，將於10月31日開賣。活動期間，還可享指定商品「買6送3」的限時優惠。

Mister Donut與GODIVA的合作已經邁入第3年，今年將波堤圈、花形波堤，以及新登場的酥鬆酷朗、爆餡布朗尼，各別結合特色食材，打造出6款精品巧克力甜甜圈，也代表著比利時、美國、日本等5個不同在地意象。其中「GODIVA 紅櫻桃布朗尼熔岩蛋糕」選用新亮相的爆餡布朗尼熔岩蛋糕，內含濃稠的甘納許，並以酸甜的紅櫻桃果餡、苦甜巧克力風味鮮奶油、鹹香起司可可醬搭配，每顆109元。「GODIVA 焦糖脆餅可可酷朗」則是將新登場的酥鬆酷朗剖半，並且擠上焦糖餅乾抹醬，並與苦甜巧克力風味鮮奶油交織，每顆109元。此外，還有「GODIVA 經典可可波堤圈」、「GODIVA 柚子檸檬波堤圈」、「GODIVA 栗子花型波堤」、「GODIVA 烏龍可可波堤圈」同步登場。

不僅是聯名款甜甜圈，Mister Donut以日本進口的招牌可可醬結合Q彈波堤及全新可可多拿滋，推出5款可可季商品，包括「可可碎粒波堤」、「生可可波堤」、「花生可可波堤」、「雙層可可多拿滋」與「榛果可可多拿滋」。同時Mister Donut與GODIVA也聯名推出可翻轉的「GODIVA甜甜圈旅行頸枕」，選用波堤甜甜圈作為造型頸枕，還可翻轉成GODIVA心型巧克力巧克力、作為抱枕使用。凡購買一款聯名甜甜圈，即可加價499元購買，售完為止。

為慶祝新品上市，10月31日至11月5日期間，任選9個甜甜圈/點心（需含1款指定商品），其中3個可由Mister Donut招待，現享「買6送3」的優惠。

GODIVA紅櫻桃布朗尼熔岩蛋糕。圖／Mister Donut提供
GODIVA紅櫻桃布朗尼熔岩蛋糕。圖／Mister Donut提供
GODIVA甜甜圈旅行頸枕，可翻轉成抱枕使用。圖／Mister Donut提供
GODIVA甜甜圈旅行頸枕，可翻轉成抱枕使用。圖／Mister Donut提供
Mister Donut 攜手GODIVA，以「世界旅行」作為核心概念，打造出6款精品巧克力甜甜圈。圖／Mister Donut提供
Mister Donut 攜手GODIVA，以「世界旅行」作為核心概念，打造出6款精品巧克力甜甜圈。圖／Mister Donut提供
GODVIA焦糖脆餅可可酷朗。圖／Mister Donut提供
GODVIA焦糖脆餅可可酷朗。圖／Mister Donut提供
GODIVA栗子可可波堤。圖／Mister Donut提供
GODIVA栗子可可波堤。圖／Mister Donut提供
Mister Donut以日本進口的招牌可可醬，推出5款可可季商品。圖／Mister Donut提供
Mister Donut以日本進口的招牌可可醬，推出5款可可季商品。圖／Mister Donut提供

可可 巧克力 日本

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