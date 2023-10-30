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開雙B車也能帥穿「雙B」聯名外套？Barbour首度攜手合作Baracuta！
英國皇室愛牌Barbour首度攜手同樣為英倫品牌的Baracuta，雙強合作更被網友形容成是服裝界的「雙B」，所推出聯名系列限量油布外套更是硬派風格穿搭者必收藏！
說到油布外套，擁有百年製作歷史的Barbour絕對是領域中第一把交椅。不過經典男裝中，提到哈靈頓夾克（G9 Jacket）就會直接聯想到Baracuta在1937年推出的原創款式，短身剪裁加上立領設計，背後來的Mods、龐克文化所吸納，演變成為彰顯叛逆不羈風格的代表服裝。由於彼此都在經典服裝史上具有舉足輕重的地位，因此雙品牌首度合作，才會備受重視。Barbour與Baracuta聯名系的靈感源自20世紀初興起的常春藤聯盟風格，於是為了向這段歷史致敬，共推出三Porton油布外套、Brown油布外套和Clayton油布外套，並採用各自的經典格紋共同出打造成外套內裡。充分展現Barbour的機能性，以及Baracuta招牌輪廓和英倫傳統元素，延續兩大品牌傳奇。
才剛推出與Barbour合作的防水外套，法國時尚品牌Maison Kitsuné又獻上與日本戶外運動品牌AND WANDER聯名系列服飾與配件。主要向80年代運動服飾美學致敬，將過往滑雪度假時會穿的服飾經過現代、俏皮視角再度詮釋。於是出現了oversized設計，藉由寬鬆輪廓與比例增加輕鬆感，而AND WANDER的機能性也展現在不同的款式中，例如保暖手套以及連帽上衣，還有禦寒的毛衣和圍巾、或是防風的衝鋒衣。另外，各式針織單品也是這次聯名的重點款式，加上Maison Kitsuné的可愛圖案，帶來視覺新鮮感的同時也能夠融入日常穿搭。
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