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長榮航空秋冬新菜單上線 米其林餐點飄香萬呎高空

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
長榮航空與譚府宴黃清標主廚合作多年，此次新菜單的主菜選用「譚府黑豆煨豬蹄」，搭配湖南長沙傳統名菜「譚府柴把文武鴨湯」，台北飛往洛杉磯、舊金山及新加坡皇璽桂冠艙旅客皆有機會在機上品嚐。圖／長榮航空提供
長榮航空與譚府宴黃清標主廚合作多年，此次新菜單的主菜選用「譚府黑豆煨豬蹄」，搭配湖南長沙傳統名菜「譚府柴把文武鴨湯」，台北飛往洛杉磯、舊金山及新加坡皇璽桂冠艙旅客皆有機會在機上品嚐。圖／長榮航空提供

迎秋冬，長榮航空表示，秋冬新菜單10月起陸續上線，包含米其林三星餐廳主廚-中村 元計、連續4年獲得米其林推薦與米其林入選餐廳的与玥樓頂級粵菜行政總主廚-許文光、akeruE Dessert 創始人-平塚 牧人、中餐廚界教父-黃清標，分別設計新的經典佳餚，讓由台北飛往北美、歐洲以及部分區域航線的皇璽桂冠艙或商務艙旅客，可以在萬呎高空大啖美食。此外，飛往洛杉磯、舊金山、紐約、多倫多、芝加哥的豪華經濟艙及經濟艙旅客，亦可在萬呎高空品，嚐到米其林級的与玥樓主菜。

長榮航空表示，本季菜單中，首次將中村元計主廚設計的餐點提供於北美航線，許文光主廚設計的餐點則由洛杉磯航線擴增至紐約、舊金山、多倫多、芝加哥；平塚主廚餐點由洛杉磯航線獨享，調整至西雅圖、休士頓、溫哥華、東京航線，讓經常往返世界各地的皇璽桂冠艙或商務艙旅客，可享受不同特色頂級饗宴；機上現做的香芋鮮奶飲，具有濃厚的台灣特色，則是今年機上飲品的新亮點。

長榮航空表示，2015年起與米其林三星中村 元計主廚合作，以當季食材提供特色料理，秋冬為海鮮肥美時節，中村 元計主廚今年第四季以「味噌智利海鱸杉板燒 小松菜 烤秋栗」為主菜，搭配「什錦握壽司」、「干貝秋杮彩蔬醋漬」、「雪蟹錦系卷 小黃瓜生薑酢」等豐美海鮮，讓由台北飛往大阪、東京、巴黎、慕尼黑、舊金山的皇璽桂冠艙旅客，在飛機上可以優雅的品嚐到米其林三星的京都傳統美味。

長榮航空指出，今年開始與獲得米其林推薦的与玥樓頂級粵菜餐廳合作，行政總主廚許文光特別依照時令，為洛杉磯、舊金山、紐約、多倫多、芝加哥等航線，精心設計「葡式椰香咖哩焗蟹蓋/大蝦乾娃娃菜/鮮鮑藤椒胡麻辣手工麵」，以口感細緻的藍泳蟹佐上微辣咖哩烹煮調味，再鋪上麵包粉烘烤，呈現酥香多汁的大海滋味，搭配雞湯內加入巴西菇、花膠一同燉煮的「巴西菇一品佛跳牆」，味道鮮香美味且富含膠質，是暖胃、潤身的秋冬粵菜頂級饗宴。　

長榮航空說，豪華經濟艙、經濟艙旅客也能享受米其林美饌。由玥樓行政總主廚許文光設計兩款經典主菜，分別於豪華經濟艙提供「黑蒜牛頰肉佐配白飯」，經濟艙提供「麻油雞米糕」，由台北飛往洛杉磯、舊金山、紐約、多倫多、芝加哥的旅客，亦有機會在萬呎雲端享受粵式的米其林餐點。

此外，今年10月起，台北出發長程航線皇璽桂冠艙，提供現做香芋鮮奶飲，採用台灣在地特產的大甲芋頭，搭配香濃鮮奶，為旅客味蕾帶來獨特的享受。

米其林三星中村 元計主廚以當季食材為長榮航空設計新菜單，搭乘從台北飛往大阪、東京、巴黎、慕尼黑、舊金山的皇璽桂冠艙旅客，可品嘗「味噌智利海鱸杉板燒 小松菜 烤秋栗」為主菜，搭配「什錦握壽司」、「干貝秋杮彩蔬醋漬」、「雪蟹錦系卷 小黃瓜生薑酢」等豐美海鮮。圖／長榮航空提供
米其林三星中村 元計主廚以當季食材為長榮航空設計新菜單，搭乘從台北飛往大阪、東京、巴黎、慕尼黑、舊金山的皇璽桂冠艙旅客，可品嘗「味噌智利海鱸杉板燒 小松菜 烤秋栗」為主菜，搭配「什錦握壽司」、「干貝秋杮彩蔬醋漬」、「雪蟹錦系卷 小黃瓜生薑酢」等豐美海鮮。圖／長榮航空提供

舊金山 米其林

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