長榮航空秋冬新菜單本月上線！米其林餐點飄香萬呎高空

長榮航空秋冬新菜單於本（10）月開始陸續上線，合作設計的國際主廚團隊包含米其林三星餐廳主廚-中村元計、連續4年獲得米其林推薦與米其林入選餐廳的与玥樓頂級粵菜行政總主廚-許文光、akeruE Dessert創始人-平塚牧人、中餐廚界教父-黃清標，分別設計新的經典佳餚，讓由台北飛往北美、歐洲以及部分區域航線的皇璽桂冠艙或商務艙旅客，可以在萬呎高空大啖美食。此外，飛往洛杉磯、舊金山、紐約、多倫多、芝加哥的豪華經濟艙及經濟艙旅客，亦可在萬呎高空品嚐到米其林級的与玥樓主菜。

長榮航空表示，本季菜單中，首次將中村元計主廚設計的餐點提供於北美航線，許文光主廚設計的餐點則由洛杉磯航線擴增至紐約、舊金山、多倫多、芝加哥；平塚主廚餐點由洛杉磯航線獨享，調整至西雅圖、休士頓、溫哥華、東京航線，讓經常往返世界各地的皇璽桂冠艙或商務艙旅客，可以享受到不同特色的頂級饗宴；機上現做的香芋鮮奶飲，具有濃厚的台灣特色，則是今年機上飲品的新亮點。為確保旅客在機上能享用到心目中的美食，歡迎旅客提前於網路選餐，避免向隅。

長榮航空指出，自2015年開始與米其林三星中村元計主廚合作，以當季食材提供特色料理，秋冬為海鮮肥美時節，中村元計主廚今年第四季以「味噌智利海鱸杉板燒 小松菜 烤秋栗」為主菜，搭配「什錦握壽司」、「干貝秋杮彩蔬醋漬」、「雪蟹錦系卷 小黃瓜生薑酢」等豐美海鮮，讓由台北飛往大阪、東京、巴黎、慕尼黑、舊金山的皇璽桂冠艙旅客，在飛機上可以優雅的品嚐到米其林三星的京都傳統美味。

此外，長榮航空今年開始與獲得米其林推薦的与玥樓頂級粵菜餐廳合作，行政總主廚許文光特別依照時令，為洛杉磯、舊金山、紐約、多倫多、芝加哥等航線，精心設計「葡式椰香咖哩焗蟹蓋/大蝦乾娃娃菜/鮮鮑藤椒胡麻辣手工麵」，以口感細緻的藍泳蟹佐上微辣咖哩烹煮調味，再鋪上麵包粉烘烤，呈現酥香多汁的大海滋味，搭配雞湯內加入巴西菇、花膠一同燉煮的「巴西菇一品佛跳牆」，味道鮮香美味且富含膠質，是暖胃、潤身的秋冬粵菜頂級饗宴。擺盤設計方面，長榮航空首創於空中美饌以螃蟹手繪形藝彩盤上餐，讓「葡式椰香咖哩焗蟹蓋」，不只是一道美饌，更是一幅藝術品，為空中的用餐體驗注入不同的風情與滋味。

甜點藝術家-平塚牧人擅長以創意手法顛覆傳統、展現品味，今年秋冬設計兩款新料理，分別在台北飛往西雅圖、休士頓的皇璽桂冠艙提供「西班牙冷湯凍伊比利火腿」開胃菜，以及溫哥華、東京航線提供「松露提拉米蘇」。「西班牙冷湯凍伊比利火腿」運用番茄、黃瓜、甜椒等蔬菜製成冷湯，使其凝固後裹上番茄汁淋面，搭配西班牙5J純血黑標橡果等級的伊比利生火腿，不僅造型可愛吸睛，味道更是細緻優雅，讓旅客感受到地中海陽光滋味。「松露提拉米蘇」則是重新詮釋了義大利經典甜點，在馬斯卡邦起司混合鮮奶油的慕斯下方藏了松露甘納許、松露布蕾、咖啡凍與咖啡手指餅乾，搭配松露達克瓦滋及格子脆餅，俏皮地堆疊出層次多元成熟滋味，佐上結合烏龍香氣及紅茶甘醇的「台灣紅烏龍醇萃茶」，讓甜點的美味更加升級。

長榮航空表示，與黃清標主廚合作多年以來，設計的譚府宴餐點均受到旅客高度的好評，此次依照時令為長榮航空的旅客準備了適合秋冬品嚐的美味餐點，主菜選用「譚府黑豆煨豬蹄」，使用傳統紅燒手法加入黑豆及秘製五香煨滷出的豬蹄，是一道兼顧美味及營養的主菜。湯品則搭配「譚府柴把文武鴨湯」，是湖南長沙傳統名菜，將鴨肉與蔬菜等食材切成條，然後捆成柴把狀，因而成名；台北飛往洛杉磯、舊金山及新加坡皇璽桂冠艙旅客皆有機會在機上品嚐到暖心暖胃的經典傳統佳餚。

為了讓搭乘豪華經濟艙、經濟艙的旅客也能享受米其林美饌，長榮航空特別請与玥樓行政總主廚許文光設計兩款經典主菜，分別於豪華經濟艙提供「黑蒜牛頰肉佐配白飯」，經濟艙提供「麻油雞米糕」，由台北飛往洛杉磯、舊金山、紐約、多倫多、芝加哥的旅客，亦有機會在萬呎雲端享受粵式的米其林餐點。

長榮航空持續推出加值精選餐服務，全數提升為米其林餐點，款款都是旅客不容錯過的經典，由台北飛往美、加、歐、澳、新加坡、吉隆坡、峇里島、雅加達航班，搭乘豪華經濟艙及經濟艙的旅客，完成訂位及開票後，即可在起飛前21天至24小時於官網預購加值精選餐點，享受皇璽桂冠艙等級的餐點。