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「英國貴婦」EMU100自強號將現身 周邊商品周三起開賣

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵夢工場網路商店11月1日起搶先販售EMU100型壓克力鑰匙圈及運動毛巾，並推出多項期間限定超值優惠。。圖／台鐵局提供
台鐵夢工場網路商店11月1日起搶先販售EMU100型壓克力鑰匙圈及運動毛巾，並推出多項期間限定超值優惠。。圖／台鐵局提供

台鐵局表示，有「英國貴婦」之稱的EMU100自強號電聯車，11月12日田中國際馬拉松賽事當天，將從彰化站開出至田中站展示；除了可親睹風采，台鐵夢工場網路商店11月1日起搶先販售EMU100型壓克力鑰匙圈及運動毛巾，並推出多項期間限定超值優惠。

台鐵局指出，EMU100型電聯車是台鐵第一款自強號，行駛初期因塗裝配色優雅，形似英國當時的城際列車，因而獲得「英國貴婦」美名。

台鐵局表示，2018年與日本信濃鐵道在雙方的「田中站」，締結為姊妹鐵道，並互換列車彩繪塗裝，今年適逢雙方締結5週年，結合田中馬地方活動盛事，特別辦理締結慶祝活動，並推出壓克力鑰匙圈及實用運動毛巾等EMU100系列商品。

台鐵局說，11月1日起，系列商品在台鐵夢工場網路商店搶先開賣；此外，還有多項商品折扣優惠及2款1111元限時限量熱銷商品超值組合，購買指定商品，還可以111元優惠價加購EMU3000特仕款伸縮卡套。

有「英國貴婦」之稱的EMU100自強號電聯車，11月12日將於田中國際馬拉松賽事當天，從彰化站開出至田中站展示。圖／台鐵局提供
有「英國貴婦」之稱的EMU100自強號電聯車，11月12日將於田中國際馬拉松賽事當天，從彰化站開出至田中站展示。圖／台鐵局提供

台鐵 英國 馬拉松

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