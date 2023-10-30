「英國貴婦」EMU100自強號將現身 周邊商品周三起開賣

台鐵局表示，有「英國貴婦」之稱的EMU100自強號電聯車，11月12日田中國際馬拉松賽事當天，將從彰化站開出至田中站展示；除了可親睹風采，台鐵夢工場網路商店11月1日起搶先販售EMU100型壓克力鑰匙圈及運動毛巾，並推出多項期間限定超值優惠。

台鐵局指出，EMU100型電聯車是台鐵第一款自強號，行駛初期因塗裝配色優雅，形似英國當時的城際列車，因而獲得「英國貴婦」美名。

台鐵局表示，2018年與日本信濃鐵道在雙方的「田中站」，締結為姊妹鐵道，並互換列車彩繪塗裝，今年適逢雙方締結5週年，結合田中馬地方活動盛事，特別辦理締結慶祝活動，並推出壓克力鑰匙圈及實用運動毛巾等EMU100系列商品。