許光漢、新田真劍佑尬帥！FENDI冬季限定系列搶先上身

FENDI本季與設計師摯友Stefano Pilati共同策劃FENDI 2023-2024冬季限定系列，在探索FENDI傳統女裝和男裝的基礎上進行創新，系列設計以服裝的語彙超越性別界限，更加注重個性驅動及反叛精神，日前已於全球各地全面上市，並於特定店舖舉辦發表活動。FENDI品牌形象大使許光漢、韓國FENDI品牌形象大使安俞真（女子團體IVE隊長）、品牌摯友程瀟、以及演出真人版《海賊王 One Piece》影集的超人氣美籍日裔演員新田真劍佑（Mackenyu），都搶先穿上2023-2024冬季限定系列服裝。

為創作出這個別具心裁的限定系列，FENDI高級訂製及女裝藝術總監Kim Jones和Stefano Pilati從20世紀20年代和21世紀20年代的角度出發，探討當代「新潮女郎」的概念。系列無論是服裝單品、配飾，還是服飾搭配，無不體現出融合性和二元性，這正是FENDI的特質。由FENDI配飾及男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi與Stefano Pilati共同策劃的配件，則以嶄新的視角重新審視FENDI的經典包款，從標誌性造型到全新經典款式，都展現出有別以往的當代個性。 FENDI最新2023-2024冬季限定系列已於全球FENDI精品店上市；此為首爾店舖外觀。圖／FENDI提供 人氣男星新田真劍佑現身FENDI於香港置地廣場店舉辦的最新2023-2024冬季限定系列上市活動。圖／FENDI提供 FENDI最新2023-2024冬季限定系列已於全球FENDI精品店上市；此為首爾專賣店。圖／FENDI提供 FENDI韓國品牌大使安俞真出席FENDI於首爾最新2023-2024冬季限定系列上市活動。圖／FENDI提供 FENDI韓國品牌大使安俞真出席FENDI於首爾最新2023-2024冬季限定系列上市活動。圖／FENDI提供 人氣男星新田真劍佑現身FENDI於香港置地廣場店舉辦的最新2023-2024冬季限定系列上市活動。圖／FENDI提供 FENDI 2023-2024冬季限定系列於成都IFS專賣店上市。圖／FENDI提供 FENDI最新2023-2024冬季限定系列已於全球FENDI精品店上市；此為首爾店舖外觀。圖／FENDI提供 FENDI品牌形象大使許光漢穿FENDI 2023-2024冬季限定系列於成都IFS出席上市活動。圖／FENDI提供 FENDI品牌形象大使許光漢與品牌摯友程瀟穿FENDI 2023-2024冬季限定系列於成都IFS出席上市活動。圖／FENDI提供 FENDI品牌摯友程瀟穿FENDI 2023-2024冬季限定系列於成都IFS出席上市活動。圖／FENDI提供