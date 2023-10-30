許光漢、新田真劍佑尬帥！FENDI冬季限定系列搶先上身
FENDI本季與設計師摯友Stefano Pilati共同策劃FENDI 2023-2024冬季限定系列，在探索FENDI傳統女裝和男裝的基礎上進行創新，系列設計以服裝的語彙超越性別界限，更加注重個性驅動及反叛精神，日前已於全球各地全面上市，並於特定店舖舉辦發表活動。FENDI品牌形象大使許光漢、韓國FENDI品牌形象大使安俞真（女子團體IVE隊長）、品牌摯友程瀟、以及演出真人版《海賊王 One Piece》影集的超人氣美籍日裔演員新田真劍佑（Mackenyu），都搶先穿上2023-2024冬季限定系列服裝。
為創作出這個別具心裁的限定系列，FENDI高級訂製及女裝藝術總監Kim Jones和Stefano Pilati從20世紀20年代和21世紀20年代的角度出發，探討當代「新潮女郎」的概念。系列無論是服裝單品、配飾，還是服飾搭配，無不體現出融合性和二元性，這正是FENDI的特質。由FENDI配飾及男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi與Stefano Pilati共同策劃的配件，則以嶄新的視角重新審視FENDI的經典包款，從標誌性造型到全新經典款式，都展現出有別以往的當代個性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言