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與業者共創新北專區 方便民眾體驗優良旅館及魅力民宿

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
今年新北市魅力民宿業者「應許美地民宿」。圖／新北觀旅局提供
今年新北市魅力民宿業者「應許美地民宿」。圖／新北觀旅局提供

國旅品質近日引發各界熱議，新北觀旅局今年與數位旅遊平台合作，架設新北專區「預訂新北評選旅宿，旅程抵家」，讓各地旅客可用該專區方便快速搜尋新北優良旅館及魅力民宿

觀旅局說明，新北觀光旅遊網優良旅館、魅力民宿專區內主要有近兩年觀旅局評選的優良旅館、魅力民宿名單供旅客選擇，目前共有33間由優良旅館及39間魅力民宿。

其中像是，擁有米其林餐盤推薦的美食旅館「富士大飯店」；充滿日本文化氣息的「北國之春和風汽車旅館」；位於陰陽海旁的十三層遺址上方，可聽風、看海、讓您追逐星空的「應許美地民宿」，多種類型的優良旅宿供民眾至專區選擇。

觀旅局指出，民眾在數位旅遊平台Agoda上，除了能夠預定新北優良旅館、魅力民宿體驗優質旅宿外，還能透過連結至新北市觀光旅遊網探索多元旅遊景點，該網站提供多條豐富多彩的遊程，包括自然探險、文化之旅、美食之旅和家庭友好之旅等，滿足各種旅遊愛好者的需求，包括遊程安排、景點介紹的旅遊建議，打造一條龍的遊程規畫。

觀旅局長楊宗珉表示，民眾可至新北觀光旅遊網優良旅館、魅力民宿專區，以及Agoda的新北專區網站直接預約住宿，體驗優質旅宿及新北市的美麗和多樣性。

數位旅遊平台Agoda平台上架新北專區。圖／新北觀旅局提供
數位旅遊平台Agoda平台上架新北專區。圖／新北觀旅局提供
今年新北市優良旅館及魅力民宿「金好住」行銷活動，新北與數位旅遊平台Agoda合作。圖／新北觀旅局提供
今年新北市優良旅館及魅力民宿「金好住」行銷活動，新北與數位旅遊平台Agoda合作。圖／新北觀旅局提供
今年新北市優良旅館銅獎業者「北國之春和風汽車旅館」。圖／新北觀旅局提供
今年新北市優良旅館銅獎業者「北國之春和風汽車旅館」。圖／新北觀旅局提供

民宿 美食

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