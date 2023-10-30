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鐘表也懂混合動力！機械機芯結合電子模組 還會發光有夠炫

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
The Electricianz推出全新概念Hybrid Mechanical表款，如其名兼具由機械機芯搭配電子模組提供動力的設計。
The Electricianz推出全新概念Hybrid Mechanical表款，如其名兼具由機械機芯搭配電子模組提供動力的設計。

Hybrid(混合動力)可不是汽車製造才有的技術，早在多年前鐘表品牌也開始嘗試利用不同方式來提供走時動力，來自瑞士的The Electricianz更創造機械機芯搭配電子模組表款，有著濃厚科技未來感之外，還會發光，使人不注意都難。

The Electricianz推出全新概念Hybrid Mechanical表款，如其名兼具由機械機芯搭配電子模組提供動力的設計，一個負責時間的運行另一個則是進行LED模組發光。表盤也呼應了主題，採用類似電路板的圖案印刷，搭配部分鏤空，能窺見底下的機芯運作，不僅如此內部還有10個LED燈管，配戴者可以透過9點鐘位置的按鈕啟動「逆跳秒」功能，觸發燈光閃爍6秒，然後返回到原來位置。而這也是The Electricianz再以「電力表」闖出名號後，首度將不同動力方式結合，備受消費者關注。

Singer Reimagined與THE FINE WATCH CLUB聯名的雞尾酒版本飛返計時腕表，表盤上印製獨家雞尾酒配方。圖／Singer Reimagined提供
Singer Reimagined與THE FINE WATCH CLUB聯名的雞尾酒版本飛返計時腕表，表盤上印製獨家雞尾酒配方。圖／Singer Reimagined提供

說到吸引人的鐘表設計，Singer Reimagined與THE FINE WATCH CLUB聯名的雞尾酒版本飛返計時腕表，同樣不能錯過。小時顯示變成如同表圈，在最外側，中央僅剩分針與秒針，而且表盤上印製了Singer Reimagined與日本瓦萬豪精選總統酒店合作的雞尾酒配方。讓配戴者可以知道加入多少比例的基酒，就能產生不同風味，而且也因為搖製的時間不會多於一分鐘，因此醒目的橘色秒針，就成為最佳計時器。

The Electricianz Hybrid Mechanical系列腕表，精鋼表殼，23,900元。圖／The Electricianz提供
The Electricianz Hybrid Mechanical系列腕表，精鋼表殼，23,900元。圖／The Electricianz提供

Singer Reimagined聯名THE FINE WATCH CLUB雞尾酒飛返計時腕表，精鋼表殼。圖／Singer Reimagined提供
Singer Reimagined聯名THE FINE WATCH CLUB雞尾酒飛返計時腕表，精鋼表殼。圖／Singer Reimagined提供

The Electricianz Hybrid Mechanical系列腕表，精鋼表殼，23,900元。圖／The Electricianz提供
The Electricianz Hybrid Mechanical系列腕表，精鋼表殼，23,900元。圖／The Electricianz提供

The Electricianz Hybrid Mechanical系列腕表，精鋼表殼，23,900元。圖／The Electricianz提供
The Electricianz Hybrid Mechanical系列腕表，精鋼表殼，23,900元。圖／The Electricianz提供

腕表 瑞士

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