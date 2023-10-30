鐘表也懂混合動力！機械機芯結合電子模組 還會發光有夠炫
Hybrid(混合動力)可不是汽車製造才有的技術，早在多年前鐘表品牌也開始嘗試利用不同方式來提供走時動力，來自瑞士的The Electricianz更創造機械機芯搭配電子模組表款，有著濃厚科技未來感之外，還會發光，使人不注意都難。
The Electricianz推出全新概念Hybrid Mechanical表款，如其名兼具由機械機芯搭配電子模組提供動力的設計，一個負責時間的運行另一個則是進行LED模組發光。表盤也呼應了主題，採用類似電路板的圖案印刷，搭配部分鏤空，能窺見底下的機芯運作，不僅如此內部還有10個LED燈管，配戴者可以透過9點鐘位置的按鈕啟動「逆跳秒」功能，觸發燈光閃爍6秒，然後返回到原來位置。而這也是The Electricianz再以「電力表」闖出名號後，首度將不同動力方式結合，備受消費者關注。
說到吸引人的鐘表設計，Singer Reimagined與THE FINE WATCH CLUB聯名的雞尾酒版本飛返計時腕表，同樣不能錯過。小時顯示變成如同表圈，在最外側，中央僅剩分針與秒針，而且表盤上印製了Singer Reimagined與日本瓦萬豪精選總統酒店合作的雞尾酒配方。讓配戴者可以知道加入多少比例的基酒，就能產生不同風味，而且也因為搖製的時間不會多於一分鐘，因此醒目的橘色秒針，就成為最佳計時器。
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