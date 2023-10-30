全家咖啡5度推金馬聯名杯 MINICUP金馬限定版影迷必收

迎接金馬盛會，全家Let’s Café今年再度與金馬推出眾多限定聯名商品，11月1日起凡消費者購買Let’s Café即可擁有聯名杯款，11月28日前Let’s Café經典系列全品項任選第2杯7折優惠。同步另推出周邊商品，包含金馬限定濾掛咖啡、MINICUP、不鏽鋼杯等，11月10日至11月12日Let’s Café更於香堤大道打造金馬限定快閃店，提供新升級的經典咖啡試飲。

其中，粉絲最愛收藏的MINICUP迷你咖啡杯，這次也推出「金馬60限定版」，每盒共有3款配色共9顆，以雷射光紙結合電影打板設計，象徵電影視覺的豐富感，原價350元、特價259元，不管是咖啡鐵粉還是電影狂粉，都非常值得收藏。

近期全家也悄悄將Let’s Café經典咖啡再升級，改採用較繁複的雙群烘豆工法，其宛如菜餚烹調原理般，需針對不同食材特性，調整下鍋順序與火侯，確保最終風味層次分明；同時，Let’s Café經典咖啡使用UCC雲林烘豆廠全球唯一的AROMASTER烘豆機，掌握烘焙「豆溫、風速、轉速、火力調整」4大要素，將巴西日曬加上瓜地馬拉水洗豆、巴西半水洗搭配哥倫比亞水洗豆，4種經典咖啡豆進行雙群烘焙，搭配適當的下豆時間呈現中焙與中深焙風味，透過獨一無二的烘焙曲線，讓果香更突出明亮、尾韻更香醇濃厚，將咖啡的「酸甜香醇苦」五味完美比例呈現。同時透過咖啡雙冠軍楊衣姍與林紹興職人杯測把關，果香、醇厚尾韻再提升，為消費者帶來全新的經典咖啡風味體驗。