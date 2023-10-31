一本帶你逃離辦公室的日曆！跟著呂捷走讀台灣四百年

你對台灣有多少了解？近年來走讀活動興起，讓台人有機會以深度旅遊的方式探訪遊玩之地，旅遊的形式不再是走馬看花，到網美打卡點拍照，而是透過在地人、文史專家帶領旅人認識腳下這片土地的故事、地方的人文風情。

2024老派日曆就像是一本帶你走讀的旅遊書，由補教名師呂捷帶著購買日曆的朋友全台跑透透，就連離島也不放過，告訴你各縣市的歷史小故事，有可能是古蹟介紹、地名由來，又或者是軼聞趣事，接著就讓我們一起來開箱這本日曆豐富的內容吧！

呂捷親自導覽 地方歷史不無聊

呂捷老師的幽默相信不用我多說，全台獨創水肥車鎮壓法，紅遍網路世界，這本日曆充滿老師的口吻，你可以看到兩個驚嘆號！！老師自問自答與讀者互動，就像是呂捷老師親臨現場，為你導覽在地人文。舉例來說，在日曆2月6日裡呂捷老師解說龍潭大池的命名由來，早期湖面長滿了野生菱角所以被稱為「菱潭埤」，而「菱、靈、龍」在台語發音是一樣的，漸漸地就變成了「龍潭」，有趣的是相傳湖底裡有黃龍，每到大旱之時，像龍祈雨必顯靈，老師還把黃龍的謠傳比擬成台版尼斯湖水怪。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

台灣人了解台灣事 原來有這麼多原來

你知道嗎台灣原來有阿拉伯後裔？呂捷老師在3月1日雲林篇提到這個有趣的歷史小知識，丁姓祖先兩百多年前從福建省渡海來台，在雲林縣台西鄉開枝散葉，台西鄉人口三萬多人，其中三分之一都姓「丁」，根據丁家祖譜紀載，丁氏回族是阿拉伯的穆斯林後裔，元末遷居晉江的陳埭鎮，乾隆年間，回裔祖先「丁蘇」，兩手空空，從福建逃命來台，就這樣在台西鄉繁衍眾多子孫。

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人生三大事 來場紙上環島

人生必做三大事，環島、爬玉山、泳渡日月潭，不知道你有沒有環島過？我曾經熱血的單車環島，用十天的時間環完全台，僅有10天的時間，每天趕路100公里，其實沒有時間好好認識各縣市的特色，比較像尋親、尋友之旅，拜訪各縣市的親朋好友，反而是透過這本日曆才真正的了解全台，從澎湖開始，繞台一圈，我們吃的、喝的、用的它怎麼來，經過的地點為什麼是這個名字，呂捷老師不藏私，一一告訴你。

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台灣四百年 關你我什麼事

明年2024年，如果以荷蘭人來台時間1624年計算，明年剛好是開台400年，有多少人可以遇到百年，開台500年的時候相信你我都已經不在世了，明年應該會有許多藝文活動也圍繞在這個題目上，是值得好好趁著這個機會了解一下我們居住的這片土地，台灣這四百年間，經歷過六個政權，我們所處的今日，擁有的文化，與過去的歷史拖不了干係。