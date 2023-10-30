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點牛排送爐烤螯蝦！美福乾式熟成牛排館期間限定優惠

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
美國頂級厚切乾式熟成55天丁骨牛排。圖／Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館提供。
美國頂級厚切乾式熟成55天丁骨牛排。圖／Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館提供。

節氣「霜降」已過、寒意漸增，全台各地明顯感受到初冬的到來，「白加紅」海鮮加牛肉食補正對時，Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館推出適合商務會晤或三五好友聚會分享的多重活動組合；即日起至11月30日止，每周六、日享用午晚餐全桌點用義式沙拉吧，且主菜點用美國頂級55天乾式熟成帶骨牛排28盎司以上乙份，即贈爐烤紐西蘭甜螯蝦乙份（價值1,050元）；平日周三、四單點美國頂級乾式熟成帶骨紐約客牛排12盎司乙份，贈送義式沙拉吧乙客（價值1,080元）。

對追求極致牛排美味的饕客來說，55天是乾式熟成牛排中最美味的指標天數，當牛排表層的水分逐漸蒸發、產生風乾的硬殼後鎖住肉品內部的水分，將使發酵風味更為集中，進而增加肉品的軟嫩度、風味及肉汁量，而外側表層則使肉香更集中、烹調時更容易上色，並產生酥脆口感。

此外，帶骨熟成的肉品，還會因為附有不同菌種產生發酵變化，而散發更多一層的香氣。活動組合選用的丁骨牛排為牛隻的腰脊部，T型骨兩側同時擁有菲力的柔嫩鮮甜與紐約客的帶勁口感肉質，品嘗起來外酥內嫩，肉香撲鼻，近骨頭處肉質更焦香有味；肋眼則取自牛肋脊部靠近背脊的肌肉，肉質嫩度絕對是一時之選，肋眼牛排整體油花呈美麗的大理石紋且分布均勻，可說是最受歡迎、也最被人熟知的牛排部位之一。

爐烤紐西蘭甜螯蝦，價值1,050元。圖／Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館提供。
爐烤紐西蘭甜螯蝦，價值1,050元。圖／Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館提供。
帶骨熟成的肉品，因為附有不同菌種產生發酵變化，散發更多一層的香氣。圖／Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館提供。
帶骨熟成的肉品，因為附有不同菌種產生發酵變化，散發更多一層的香氣。圖／Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館提供。

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