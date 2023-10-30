點牛排送爐烤螯蝦！美福乾式熟成牛排館期間限定優惠

節氣「霜降」已過、寒意漸增，全台各地明顯感受到初冬的到來，「白加紅」海鮮加牛肉食補正對時，Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館推出適合商務會晤或三五好友聚會分享的多重活動組合；即日起至11月30日止，每周六、日享用午晚餐全桌點用義式沙拉吧，且主菜點用美國頂級55天乾式熟成帶骨牛排28盎司以上乙份，即贈爐烤紐西蘭甜螯蝦乙份（價值1,050元）；平日周三、四單點美國頂級乾式熟成帶骨紐約客牛排12盎司乙份，贈送義式沙拉吧乙客（價值1,080元）。

對追求極致牛排美味的饕客來說，55天是乾式熟成牛排中最美味的指標天數，當牛排表層的水分逐漸蒸發、產生風乾的硬殼後鎖住肉品內部的水分，將使發酵風味更為集中，進而增加肉品的軟嫩度、風味及肉汁量，而外側表層則使肉香更集中、烹調時更容易上色，並產生酥脆口感。