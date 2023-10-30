套餐49折、現省351！肯德基「7款明星商品」通通買1送1

日夜溫差逐漸變大，象徵著衣櫥換季時刻到來，你準備好了嗎？只在NB GREY形象總店銷售的MET24系列服飾，再次因應一周七日在各場域及各時段都恣意穿搭的需求，推出全新款式，結合機能性與軍裝、工裝風格，營造出最潮秋日穿搭況味。

2023-10-30 11:37