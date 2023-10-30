套餐49折、現省351！肯德基「7款明星商品」通通買1送1
一年一度的「1111」即將到來，「肯德基」自11月1日起，連續13天推出「雙11肯定吃」優惠活動，包括上校雞塊、香酥脆薯等7種品項，均享「買1送1」優惠，另外還有多款個人獨享餐、雙人分享餐、333元超值狂歡組均享優惠，最高享49折起。
肯德基於11月1日至11月13日期間，包括香酥脆薯（小）、百事可樂（中）、玉米濃湯（小）、雞汁風味飯、4塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、爆漿榴槤球（2顆）等7款產品，均享「買1送1」優惠，現省33～69元不等。另外還有5組「點心66元」組合，包括「草苺起司冰淇淋大福＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶」、「雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶」等組合，均為66元，現享52折起。
活動期間，也有6組「飽足個人獨享餐」，優惠價111～169元不等，折扣為52折～66折不等。「豪華雙人分享餐」則有3組優惠方案，優惠價269～399元不等，折扣為57折起。另外在11月7日至11月9日，也推出2組「333元超值狂歡組」預購優惠，並於11月10日至11月13日期間販售。其中「咔啦脆雞6塊＋原味蛋撻6顆」優惠價333元，現省351元，享49折。
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