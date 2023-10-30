全台唯一星飯店自烘豆！天成17CAFE外帶店 搶黑金商機

搶攻百億黑金商機，台北天成大飯店全新品牌「天成17CAFE外帶店」開幕，主打「全台唯一星級飯店的自家烘焙咖啡」，除了各種現打果汁、氣泡飲及各式咖啡，初期還供應4支精品豆。現點現做的各款飲品，每杯85元起。天成飯店指出，首店先試市場水溫，未來可望連鎖拓點。

「一杯好咖啡」是現代許多人不可或缺的日常，台北天成大飯店全新品牌「天成17CAFE外帶店」主打外帶客群，飯店自烘咖啡每杯銅板價85元起。歡慶開幕推出兩重優惠，10月31日萬聖節當日於櫃台喊出「Trick or Treat」享美式咖啡買一送一；針對海外旅客，除了飯店住宿可以免費品嘗自烘咖啡外，11月底前出示相關證件購買咖啡豆或濾掛咖啡、享第二件半價。另外加入Line官方帳號消費還可累積咖啡點數抵消費。

「天成17CAFE外帶店」咖啡師資歷豐富，擁有SCA國際咖啡師及烘豆師證照，以及TQUK國際吧台師證照。義式配方豆以巴西、肯亞、瓜地馬拉、曼特寧四個產區為主，提供美式、拿鐵與各式風味的義式咖啡，每杯售價85元起；特調氣泡美式是以Espresso搭配果香氣十足的氣泡飲呈現，有橙皮、蘋果以及百香果可挑選，每杯售價100元起；四款單品手沖從淺烘至中烘，最推薦藝妓，花香伴隨柳橙、莓果香，凸顯咖啡豆原有的風味，甜感悠長，酸度柔和，口感乾淨明亮，每杯售價130元起。

外帶杯也有特色，出自台灣，無須再多一層隔熱杯套，外層獨特的絨毛設計可耐熱120度，而容器外層的發泡可達93%自然分解，靛藍、白、灰色展現寬闊自然，同步推出天成17CAFE保溫杯，自備環保杯可另折5元。此外，提供線上點餐，現沖外帶也無需等待。

店內同步提供手作西點、台灣好茶、鮮榨蔬果汁與特色風味酒精飲品。由飯店西點師傅操刀，蜂蜜磅蛋糕、瑪德蓮、達克瓦茲與手工餅乾等每款售價30至50元不等。

雖是外帶店，也備有長型中島可供消費者立食，桌上備有桌遊，等待咖啡時光也不無聊。複合式式經營另設有選品專櫃，主推各式台灣相關的伴手禮與文創選品。同時備有「拾柒Café」飯店自家烘焙咖啡豆、濾掛咖啡組，天成文旅-繪日之丘紅茶方塊酥，張協興茶行鐵觀音茶葉牛軋糖、太妃糖等禮盒。

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示，「天成17CAFE外帶店」有別一般採購商業豆的模式，而是從生豆開始、經人工選豆，到依照咖啡豆的特性烘出最適合的焙度，一站式確保品質與風味。「此波開幕促銷優惠，預估可帶動整體業績成長1~2成。」

趙芝綺指出，目前天成飯店住房與房價皆已回溫，全年平均住房約八成至八成五，平均房價約3,800元，其中，韓國旅客占比最高，同集團的花園酒店韓客占比達五成。「疫前疫後的韓國旅客屬性也略有不同，疫前以年輕旅客、入住青旅為主，疫後則有更多家庭客，甚至是三代同遊，在住宿選擇願意花更高一點的預算，選擇也多是星級飯店。」

天成17CAFE外帶店

時間：08:00~18:30（18:30~22:00提供精釀啤酒與調酒、禮品選物）

地址：台北市中正區忠孝西路一段43號