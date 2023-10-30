黑金戰場白熱化　全家經典咖啡升級拚年銷2億杯

便利商店「黑金大戰」再開打。全家Let 's Café去年銷售1.7億杯，透過單品咖啡、大規格、特濃厚、氣泡加味等策略，持續創造成長動能，今年上半年年增超過1成，銷售創史上新高；瞄準咖啡風味鑑賞趨勢，今天宣布Let 's Café經典咖啡再升級，咖啡豆將採用繁複的雙群烘豆工法，風味全新升級，朝今年銷售2億杯邁進。

根據調查，全球咖啡市場規模2022年達到1229億美元，預計到2030年將再成長4成，而國際咖啡組織（ICO）更指出，超過5成民眾每日有咖啡飲用需求，且愈加追求咖啡本質與風味變化，已進入咖啡後鑑賞時代。

全家表示，為帶出不同咖啡豆的多元風味，Let 's Café再次攜手咖啡大廠UCC，針對巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉不同產地的咖啡豆雙群烘焙，並運用「豆溫、風速、轉速、火力調整」烘豆四大要素的調整，為各產地咖啡豆打造最適的烘焙曲線，再透過混豆研磨、咖啡機參數調校等，提升咖啡果香風味及醇厚尾韻，並由咖啡雙冠軍楊衣姍、林紹興專業職人杯測把關，確保每一杯咖啡的品質與風味。

全家Let 's Café更五度與金馬推出眾多限定聯名商品，11月起凡消費者購買Let 's Café即可擁有聯名杯款、周邊商品，包含金馬限定濾掛咖啡、MINICUP、不鏽鋼杯等，和消費者共同體驗與眾不同的經典。11月10日至12日Let 's Café更於香堤大道打造金馬限定快閃店，不僅有新升級的經典咖啡試飲，更與格蘭菲迪合作推出現場限定威士忌調酒咖啡，歡迎消費者嚐鮮體驗。