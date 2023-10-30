品嚐正統又新穎的印度風味！「夏花餐室」進駐台北東區
全新型態的印度餐廳「夏花餐室」，近期已於台北東區的新光三越二館正式開幕。除了獲得米其林推薦的「想想廚房」主廚Vaz Joseph Elias作為概念推手外，同時還有豐富料理經驗的資深印度主廚Wilfred John Coelho助拳，藉由當代手法呈現道地又具時尚感的印度美食。
「夏花餐室」的店名，取自印度名詩人泰戈爾的名作「生如夏花」。空間由Woolloomooloo創辦人建築師楊啟鉉操刀，入口以印度地圖與香料牆點出餐廳主題，並於用餐空間規劃可一窺主廚工作的大理石餐吧，還有圓形大理石4人桌等配置，並以吊燈、仿古鏡框、手繪壁畫等元素點綴空間氛圍。
由於印度幅員廣大、各地的料理特色各有不同。夏花餐室的團隊除了呈現各自擅長的印度地區貴族佳餚，亦供應各式濃郁咖哩、坦都窯烤，或是煎烤、鮮炙烤餅，以及街頭經典料理。菜單亦為所有菜品以標註地區，讓賓客更能感受不同地區的香料特色與風味。
「鮮果優格開胃沙拉」靈感源自孟買著名小吃，使用台灣當季水果與自製優格，搭配噗哩（Puri）、鷹嘴豆脆麵（Sev）、羅望子醬及綠醬，底部還鋪以糖與辣椒濃縮的醬汁及紅辣椒粉，每份480元。「果阿的鑲肉透抽」則是選用宜蘭船釣透抽，再填入自製的辣味肉餡，彈牙的肉質中嘗得到開胃辛香，每份680元。
至於「喀拉拉的葉包魚」使用印度最南端「喀拉拉」的烹調手法，將石斑魚先煎香包入香蕉葉內，再以頂火炙烤，並以洋蔥、芥末籽、椰子、番茄、羅望子、咖哩葉、辣椒等辛香料調味，每份680元。作為中部大城勒克瑙的代表菜系，「勒克瑙總督的串燒羊肉」選用紐西蘭去骨羊小排、小羊腿肉等部位串烤，可搭配薄荷甜菜根及自製綠醬品嚐，每份580元。
除此之外，包括旁遮普的焗烤青花菜、錫金的爐烤豬肋排、旁遮普的蒜香烤雞等菜色，均是夏花餐室推薦的特色料理。針對台灣人所熟悉的「印度咖哩」，店內也提供有「起司球白咖哩」、「蕃茄蔬菜乾咖哩」、「奶油黑扁豆咖哩」等蔬食咖哩，還有奶油咖哩雞、羊肉紅咖哩、庫格的豬五花黑咖哩等肉品咖哩或海鮮咖哩，讓民眾依照個人喜好挑選，每份480～520元不等。
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