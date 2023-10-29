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IG新熱點列車快閃酒吧 全台最潮「角幹線號」首航通車

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
三得利總經理顧令德（左），帶領鳳小岳完成經典Highball。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
三得利總經理顧令德（左），帶領鳳小岳完成經典Highball。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

創立自1937年的三得利威士忌品牌「角瓶」，不僅是三得利威士忌的起源，更是日本威士忌的起點。這次「角瓶」自即日起至11月5日於台北表演藝術中心前廣場（近捷運劍潭站3號出口），匠心獨創全台首創列車互動潮流酒吧，提供最豐富的沉浸式體驗。

「角幹線KAKUBIN號」邀請到來自日本傳奇調酒師間口一就（Maguchi Kazunari）、世界冠軍大竹學（Manabu Ohtake）於活動客座，一同致敬角瓶的經典風味；同時攜手各方經典，如亞洲50大酒吧的「Bar Mood」、日本工匠級排隊烘焙名店「嵜本SAKIMOTO高級生吐司」以及星級名廚「500盤」推薦「初炸小食店」，攜手打造聯名餐飲套組，展現跨界創新的完美融合。

活動期間不僅有經典的餐酒饗宴，更邀請知名脫口秀演員博恩、百靈果帶來精彩演出，暢聊私下飲酒的趣味故事，現場更有DJ嗨翻不斷電、Swing Taiwan帶來的搖擺舞，打造全台最潮的角瓶旅程派對。首航當日邀請混血男神鳳小岳擔任一日站長，並於現場首度獻出調酒處女秀，與三得利總經理顧令德一同完成經典Highball「角High」。

三得利總經理顧令德表示：「今年不但是三得利威士忌的100周年，更是角瓶在台灣的30周年，未來將持續落實品牌優質化策略，同時也將挹注資源，提供台灣消費者更多元的商品，並藉此豐富台灣在地品飲文化。」

「角幹線KAKUBIN號」營業時間為平日週一至週五下午18:00至22:00，週六為14:00至23:00，週日為14:00至22:00。更多活動內容，請關注「ACCUPASS活動官方網站」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「角幹線KAKUBIN號」攜手星級名廚「500盤」推薦「初炸小食店」攜手打造聯名餐飲套組。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「角幹線KAKUBIN號」攜手星級名廚「500盤」推薦「初炸小食店」攜手打造聯名餐飲套組。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
位於台北表演藝術中心前廣場的「角幹線KAKUBIN號」，邀請鳳小月擔任一日站長。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
位於台北表演藝術中心前廣場的「角幹線KAKUBIN號」，邀請鳳小月擔任一日站長。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本傳奇調酒師間口一就，堅持30年只使用三得利角瓶來調製Highbal。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本傳奇調酒師間口一就，堅持30年只使用三得利角瓶來調製Highbal。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「角幹線KAKUBIN號」攜手日本工匠級排隊烘焙名店嵜本SAKIMOTO高級生吐司，打造聯名餐飲套組。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「角幹線KAKUBIN號」攜手日本工匠級排隊烘焙名店嵜本SAKIMOTO高級生吐司，打造聯名餐飲套組。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本傳奇調酒師間口一就（左起）、三得利總經理顧令德、一日站長鳳小月、Bar Mood主理人吳盈憲（Nick），為「角幹線KAKUBIN號」首航剪彩祝賀。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本傳奇調酒師間口一就（左起）、三得利總經理顧令德、一日站長鳳小月、Bar Mood主理人吳盈憲（Nick），為「角幹線KAKUBIN號」首航剪彩祝賀。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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