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先搶先贏！美福乾式熟成牛排館火雞派對組早鳥享95折

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
美國進口火雞以低溫燜烤長達8小時，鎖住鮮美雞汁與油脂。圖／Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館提供。
美國進口火雞以低溫燜烤長達8小時，鎖住鮮美雞汁與油脂。圖／Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館提供。

美福乾式熟成牛排館每年 11 月甫推出便幾乎預訂一空的「美福超份量豪華火雞派對組」，自11月1日起期間限定開放預訂，11 月 15 日前完成預訂，還可優享早鳥價 95 折。「火雞派對組」須於提貨日期 4 天前預訂，付清款項即訂購完成，最後提貨日期為 2023 年 12 月 31 日。

美國進口火雞由美福餐飲陳重光行政總主廚嚴選，每隻重達 6 公斤左右且肉質肥厚、味道鮮甜軟嫩，於火雞內填入多種蔬菜與香料，使其完全浸附自然食材的香甜，再以芥末醬、迷迭香、月桂葉等獨家配方醃製一日，使火雞肉質更為入味柔軟。

緊接放進低溫燜烤箱長達8小時，以嚴格溫控烤製的方式一點一滴鎖住鮮美雞汁與油脂， 慢烤使火雞肉質細緻、外皮香酥且色澤可口，出爐瞬間香氣四溢逼人、肉汁豐盈，完全顛覆火 雞易顯乾柴的刻板印象、讓人每一口都能感受軟嫩火雞肉在舌尖上躍動的快樂。

在醬料方面，陳重光獨門特製，以蔓越莓、野莓及檸檬勾勒調和成極具風味的「蔓越莓醬」，酸香滋味搭配火雞肉格外解膩。原價6,288元的「火雞派對組」中，更有老饕最愛的紅酒燴牛肉、經典凱薩沙拉、炒孢子甘藍佐蘑菇培根、蜂蜜裸麥 麵包、義式佛卡夏與無法讓人抗拒的手作檸檬塔等經典菜色，再加碼贈送價值1,200元的美福獨家保溫袋乙只。

派對 食材

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