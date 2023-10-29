Extension 1 by 橘色推「光棍壽喜燒」！加送流體達摩

主打精緻單人鍋、被暱稱為「小橘色」的「Extension 1 by 橘色」，今年於雙11前以日本傳統文化為主軸，推出一人也可獨享的「Good Things Happen光棍限定壽喜鍋」。凡於11月1日至11月12日期間點購光棍限定壽喜鍋，還可體驗獨一無二的「流體達摩」創作及開眼祈願儀式，祈求好運到來。

在日本的江戶時期，唯在好事發生之時，才會享用壽喜燒。經過時間的演變，壽喜燒也具有「好事發生」意義。「Extension 1 by 橘色」就以融合關東與關西流派的綜合型態，創造出獨特的「兼容式壽喜燒」。隨著光棍節即將到來，本次也以兼容式壽喜燒為基礎，推出「Good Things Happen光棍限定壽喜鍋」，先使用法國頂級手工奶油Bordier de Baratte Butter，提供柚子、煙燻兩種風味的煎炙肉片，還可享受美國Prime頂級沙朗壽喜燒、鰻魚蓋飯，以及甘蔗蝦、沙拉、菜盤等內容，每套1,980元。