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Extension 1 by 橘色推「光棍壽喜燒」！加送流體達摩

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
11月1日至11月12日期間點購光棍限定壽喜鍋，即可體驗「流體達摩」祈願儀式。圖／橘色提供
11月1日至11月12日期間點購光棍限定壽喜鍋，即可體驗「流體達摩」祈願儀式。圖／橘色提供

主打精緻單人鍋、被暱稱為「小橘色」的「Extension 1 by 橘色」，今年於雙11前以日本傳統文化為主軸，推出一人也可獨享的「Good Things Happen光棍限定壽喜鍋」。凡於11月1日至11月12日期間點購光棍限定壽喜鍋，還可體驗獨一無二的「流體達摩」創作及開眼祈願儀式，祈求好運到來。

在日本的江戶時期，唯在好事發生之時，才會享用壽喜燒。經過時間的演變，壽喜燒也具有「好事發生」意義。「Extension 1 by 橘色」就以融合關東與關西流派的綜合型態，創造出獨特的「兼容式壽喜燒」。隨著光棍節即將到來，本次也以兼容式壽喜燒為基礎，推出「Good Things Happen光棍限定壽喜鍋」，先使用法國頂級手工奶油Bordier de Baratte Butter，提供柚子、煙燻兩種風味的煎炙肉片，還可享受美國Prime頂級沙朗壽喜燒、鰻魚蓋飯，以及甘蔗蝦、沙拉、菜盤等內容，每套1,980元。

11月1日至11月12日期間點購光棍限定壽喜鍋，即可體驗「流體達摩」祈願儀式。「達摩」在日本文化中，一直是祈願祝禱的重要象徵。在職人帶領下，民眾可以透過顏料為達摩增添流體裝飾，最後再默許心願，並為達摩畫上左眼開眼，等到願望成真後，再補畫上右眼珠，表示心願成就與感謝達摩給予的祝福。流體達摩共計有金、紅、藍、粉、紫等顏色，分別代表財運、開運、事業、戀愛與家運。

透過顏料上色，民眾可以體驗創作流體達摩的樂趣與儀式感。圖／橘色提供
透過顏料上色，民眾可以體驗創作流體達摩的樂趣與儀式感。圖／橘色提供
「Extension 1 by 橘色」推出「Good Things Happen光棍限定壽喜鍋」，每套1,980元。圖／橘色提供
「Extension 1 by 橘色」推出「Good Things Happen光棍限定壽喜鍋」，每套1,980元。圖／橘色提供

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