CITIZEN新表會自體發光！超帥設計凸顯夜空幻變景象 戴上手就是潮

「極光」總賦予人們追求美麗極致視覺感受，因此日本鐘表品牌CITIZEN便以此為靈感，利用經典的自動上鍊機械潛水表、光動能Chronograph系列計時碼表為基礎，創作出夜光型者限定表款。透過GIP灰黑色澤電鍍表殼和表鍊與夜光表盤的融合，深刻呈現了夜空幻變無窮的景象，使人一眼就會愛上。

腕表使用夜光塗層裝飾在時標、指針上的配置很常見，但如果是相反作法，換成全表盤皆為夜光材質的設計則不多見。CITIZEN為了呈現「極光」吸引人的魔幻視覺效果，於是在這季推出夜光型者限定表款，無論是那一只戴上立即就能成為夜晚時分的亮點。像是系列中自動上鍊潛水表，帶有單向旋轉表圈和粗大的時標，乍看之下很尋常，不過與全夜光表盤搭配時，就像是星體一樣發光，無法將視線移開。而帶有三個小表盤的光動能計時碼表的時標採用了擴大的字體，在白天時帶有雋永的復古氛圍，不過在黑夜中卻立即搖身一變為最潮夜光配件，帶來緊張和興奮的氣息。

CITIZEN夜光型者限定自動上鍊NJ0177-84X潛水表，精鋼表殼、表鍊，14,900元。圖／CITIZEN提供

另外，深受復古風格愛好者喜愛的多功能腕表，傳承經典的方型表殼和溫度感測功能，頂部的夜光指針表盤結合下方數位雙顯示液晶螢幕，能讓人在黑夜中繼續成為最耀眼的存在。為讓手表展現最佳的夜光效果，CITIZEN還讓這三款夜光型者限定腕表，都搭配GIP灰黑色電鍍的表殼與表鍊，更顯得相得益彰。

CITIZEN夜光型者限定光動能Chronograph系列CA4507-84X腕表，精鋼表殼、表鍊，14,900元。圖／CITIZEN提供