麥卡倫年度限量系列 「黃金麥穗」11月1日起限時預購

承襲「The Harmony Collection系列」自然與永續的概念，麥卡倫攜手才華洋溢的Stella and Mary McCartney， 推出第三款「黃金麥穗（Amber Meadow）」，從風味概念到包裝設計皆以蘇格蘭的土地及大自然為靈感，開啟一場全新的風味探索旅程。新酒款自 11月1日起至11月11日止，將於全台近300家指定授權通路夥伴，進行限量預購。

「黃金麥穗」旨在頌揚蘇格蘭這片壯闊景致，以及世代生活在這片土地的人們。作為麥卡倫威士忌大師團隊的一員，Steven Bremner不但延續麥卡倫無與倫比的釀酒工藝與創意，並受到Stella and Mary McCartney的啟發，以大自然為靈感開啟Harmony 系列風味全新篇章。

Steven Bremner表示：「The Harmony Collection『黃金麥穗』有許多值得品飲者探索的地方，其百分之百天然酒色由雪莉橡木桶及波本橡木桶交織而成，將蘇格蘭夏日晚霞澄亮的天空映入金黃琥珀酒色中，並由新鮮的柑橘水果和忍冬香氣，伴隨著香草、椰子氣息，感受蘇格蘭大地和陣陣微風輕拂大麥田的氛圍；入喉即感受到飽滿的橡木、檸檬、哈密瓜與經典英式司康的風味，隨後杏仁與綠茶相伴，呈現出和諧、豐富而甜美的悠長尾韻，引領品飲者踏上回歸自然、綻放味蕾的旅程。」

他進一步表示：「為了讚頌與蘇格蘭這片壯麗大地的深厚連結，『黃金麥穗』外盒採用回收的麥梗所製，將包裝回饋予自然，在其生命的循環中創造出最美麗的篇章。」

為了讓全台威士忌愛好者都有機會體驗到麥卡倫 「黃金麥穗Amber Meadow 」的極致風味，將於11月25日在台北101 双融域舉辦品酩體驗，感受蘇格蘭夏日遼闊壯麗的自然景緻，報名資訊請洽：https://reurl.cc/GKN4DW。

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