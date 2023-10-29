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人氣拉麵「勝王」出泡麵！狂吸千人按讚：直接抱一箱
喜歡吃拉麵嗎？位於台北的人氣拉麵店「勝王」，在10月28日晚間發布最新公告，表示「勝王泡麵小七上市」，照片中還可見到數十箱的勝王泡麵堆疊在超商門市中。隨著消息出爐，立刻吸引破千名粉絲按讚，並且表示「已經預定一箱」、「要用新台幣把它下架了」、「吃爆」。
在拉麵界擁有極高人氣的「勝王」，最初是僅於每週二於「鬼金棒 中山店」限定登場的二毛作店。後來在2018年於中山北路開設獨立店面，又因都更因素，搬遷至林森北路上。憑藉著不斷持續創新的概念與美味的拉麵，勝王也成為台北極具代表性的拉麵名店，店門口總都是擠滿排隊的人潮。近期店內就供應有石斑魚濃湯柳麵、薩索雞清湯柳麵、濃厚雞豚煮干拉麵等不同品項。
本次勝王於官方粉絲團宣佈「勝王泡麵小七上市」之後，短時間就吸引大批粉絲留言按讚。網友表示「終於可吃到了 要吃幾碗有幾碗」、「下班剛好直接抱一箱 買爆」、「抱歉了錢錢 我需要這個酷東西」據了解，勝王所推出的泡麵為「牡蠣雞湯風味」，每碗售價79元。勝王也於留言區透露「這次活動應該是明日開始，建議11／1日再去購買，那時候可能有優惠」
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