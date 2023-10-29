人氣拉麵「勝王」出泡麵！狂吸千人按讚：直接抱一箱

喜歡吃拉麵嗎？位於台北的人氣拉麵店「勝王」，在10月28日晚間發布最新公告，表示「勝王泡麵小七上市」，照片中還可見到數十箱的勝王泡麵堆疊在超商門市中。隨著消息出爐，立刻吸引破千名粉絲按讚，並且表示「已經預定一箱」、「要用新台幣把它下架了」、「吃爆」。

在拉麵界擁有極高人氣的「勝王」，最初是僅於每週二於「鬼金棒 中山店」限定登場的二毛作店。後來在2018年於中山北路開設獨立店面，又因都更因素，搬遷至林森北路上。憑藉著不斷持續創新的概念與美味的拉麵，勝王也成為台北極具代表性的拉麵名店，店門口總都是擠滿排隊的人潮。近期店內就供應有石斑魚濃湯柳麵、薩索雞清湯柳麵、濃厚雞豚煮干拉麵等不同品項。