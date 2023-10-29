Onitsuka Tiger全新潮鞋來襲！搶眼撞色拼接、穿上還能隱形增高

日本時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）延續了經典元素，加入增高效果創造出復古又有個性、摩登不失率性的MOLLETY™厚底休閒鞋，兼具美感與舒適性，勢必又將成為搶手貨。

Onitsuka Tiger這季全新的MOLLETY™厚底休閒鞋，提供兩色選擇，以大面積白色底及同色虎爪紋飾以鼠尾草綠色線條點綴，或是黑色搭配粉色線條營造對比感，並與拼接麂皮皮革相呼應，休閒日常可隨意搭配。內增高厚底結構，拉長比例並創造整體視覺效果，鞋底搭載獨家FF BLAST™ PLUS及FLYTEFOAM技術，讓緩震科技再次升級，鞋跟的TPU設計融合品牌經典鞋款MEXICO 66™ 的特色，加上全新設計的專用鞋楦，將舒適腳感與造型融合，除了原有白色鞋帶，還另配備黑色鞋帶可供替換，讓人有不同搭配方式。

時尚迷期待的FENTY聯名PUMA Avanti鞋，再度推出全新配色。圖／PUMA提供

受到全球眾多歌迷、時尚迷期待的FENTY聯名PUMA Avanti鞋，再度推出全新配色。流行樂天后蕾哈娜的時裝品牌FENTY在時隔多年後於9月正式回歸，引起熱烈討論，特別是結合了PUMA足球鞋King的皮革設計與傳統跑鞋Easy Rider經典大底而成的Avanti鞋款，推出後就深獲消費者喜愛。於是，11月時ENTY聯名PUMA Avanti鞋，還將上市桃木綠及海軍藍雙款新色，呼應當前的懷舊復古風潮。提到聯名Converse也不落人後，與多次合作的英國潮牌A-COLD-WALL*合作，打造全新配色Chuck 70 Geo Forma靴款。這雙黑色靴款，有著獨特後跟造型和醒目大底，彈性鞋面為雙足提供充分保護，強力防撕裂的聚酯彈性布料鞋身，並加入彈性鞋提及拉鍊式包裹鞋面設計便於穿脫，既有前衛外型又帶有實穿功能。

Converse與潮牌A-COLD-WALL*聯名Chuck 70 Geo Forma靴款，4,580元。圖／Converse提供

Onitsuka Tiger MOLLETY™厚底休閒鞋，內增高厚底結構，拉長比例並創造整體視覺效果，鞋底搭載獨家FF BLAST™ PLUS及FLYTEFOAM技術，讓緩震科技再次升級。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger MOLLETY™厚底休閒鞋，6,480元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger MOLLETY™厚底休閒鞋，6,480元。圖／Onitsuka Tiger提供