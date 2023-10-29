萬聖趴玩不過癮？這3款AI變裝App輕鬆變身繼續搞怪

萬聖節派對變裝玩不夠，在家繼續用照片後製App盡情搞怪，逼真又吸睛的萬聖節裝扮效果，不只可換上應景頭貼，線上也能和朋友遠端開趴。以下推薦3款萬聖節變裝App，動動手輕鬆變身，懶得出門，或是不擅長變裝派對的人，快換上萬聖風格大頭貼刷一波存在感。

PhotoDirector相片大師：AI修圖

除了有完整的照片編輯功能，更搭載AI科技，可輕鬆模擬萬聖節變裝及場景，還有應景的萬聖節拼貼功能。App內的「AI虛擬人像」功能提供寫實及藝術風格，其中針對萬聖節推出「恐怖萬聖節」系列，包括小丑、吸血鬼、惡魔等組合。如果不喜歡血腥風格，也可以選擇如神話人物、太空人等變裝風格。只要選擇性別及最多10款風格，上傳13～20張個人照片，即可用大約1杯星巴克的價格獲得100張模擬萬聖節變裝的照片。

Vivid AI：AI特效與藝術生成

內含「AI虛擬人像」、「AI換裝」、「AI背景置換」、「AI繪圖」到「文字生成圖片」等實用又有趣的AI功能，不只能模擬萬聖節變裝，或把場景變成萬聖節風格，更強大的是還能生成萬聖節背景及萬聖節圖片。「AI動漫」功能還應景推出「殭屍」、「恐怖」等風格濾鏡，還支援自行輸入文字指令，依照需求生成想要的動漫角色風格。

SNOW－AI個人檔案