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看好樂齡智慧宅新趨勢 聲寶新款洗衣機、冰箱升級進化

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
聲寶新品發表會智慧家電展區。圖／聲寶提供
聲寶新品發表會智慧家電展區。圖／聲寶提供

台灣家電品牌聲寶公司歡慶88周年，近日特別以「聲寶88 開創無限可能」為題，發表一系列結合智能、環保、健康家電新品，同時聲寶持續用行動贊助體育公益，今年更擴大贊助新北國王籃球隊，邀請總經理毛加恩及球星林書瑋、曼尼高及王柏智一同參與發表活動。

今年新品首推全新外觀「星美滿」冰箱，全系列搭載「極光鈦」抑菌功能，同時強化冰箱收納空間，打造日系風格冰箱，滿足都會居家環境設計需求。另外，「星愛情」洗衣機則新增近年大受歡迎的「洗劑自動投入」系列，可智慧偵測洗劑用量自動投入，無須每次洗衣再費心投入洗劑。

聲寶家電產品設計貼近台灣消費者需求，屢獲政府部門台灣精品、MIT金選獎等肯定。聲寶持續投資台南廠，2024年導入全新冰箱產線，同時成立研發大樓培育在地人才，實踐品牌使命。

除家電本業外，聲寶轉投資事業也越來越多元，今年2月在土城動土的「橘青春樂齡宅」，是總裁陳盛沺推廣樂齡生活理念的「實際典範」，整合集團營建、家電、飲食等事業及外部醫療資源，用最智慧的科技打造沒有高齡只有樂齡的健康生活。此次發表會也特別打造「樂齡智慧生活家電展區」，以聲寶家電展演，體驗更便利的居家生活。另外加速推動龜山物流園區開發，在3.7萬坪的土地量身打造符合客戶需求的物儲園區，預計2024年Q4完成A區土地4000坪的開發。

另外，聲寶持續關注年輕世代，今年擴大贊助PLG超高人氣新北國王球團，看好近期在林書豪加入後國王戰力更升級，是今年最具冠軍相的球隊，更特別邀請國王隊李愷諺擔任聲寶年度品牌大使，為品牌注入健康、年輕活力。

聲寶星愛情洗衣機與星美滿冰箱。圖／聲寶提供
聲寶星愛情洗衣機與星美滿冰箱。圖／聲寶提供
聲寶總裁陳盛沺（中）與新北國王毛加恩總經理（右2）跨界聯手締盟，宣示聲寶88年有更多計畫無限可能。圖／聲寶提供
聲寶總裁陳盛沺（中）與新北國王毛加恩總經理（右2）跨界聯手締盟，宣示聲寶88年有更多計畫無限可能。圖／聲寶提供
聲寶家電推出一系列新冰箱。圖／聲寶提供
聲寶家電推出一系列新冰箱。圖／聲寶提供

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